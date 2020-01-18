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網問中國工作薪水是台灣2倍？ 過來人曝沒說出口的秘密

2020-01-18 11:24聯合新聞網 綜合報導

網友好奇詢問中國工作和台灣的薪資比較。圖為中國浙江杭州街頭張燈結綵迎新春。 中新...
網友好奇詢問中國工作和台灣的薪資比較。圖為中國浙江杭州街頭張燈結綵迎新春。 中新社
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過年即將來臨，許多年輕人一想到就皺眉頭，因為親戚很愛互相打聽在哪高就？薪水多少？結婚生子沒……這類個人隱私問題，如實回答會沒完沒了，只能盡量打馬虎眼。有網友在網路提到長輩很愛提以前去中國工作，薪水是台灣的兩倍，但他覺得中國人均不到台灣的一半，覺得長輩說法「一看就知道唬爛」。

人均國民總收入是指該國最近一年的收入除以人口的價值，這個數值可以反映一個國家公民的平均收入。有網友在PTT問卦板發問，家裡有個長輩常常掛嘴邊「以前去中國薪水都有2倍」，但他認為中國人均不到台灣的二分之一，再看治安、環境、教育等，也都還是開發中國家水準，「說去美國有兩倍我還信，去一個樣樣不如台灣的地方薪水有兩倍？」他自己覺得長輩這樣說只是在唬爛，想聽聽網友意見。

網友留言指應該是20多年前才有這種行情，「以前2倍算少的，至少3倍以上」、「中國的外商比較多沒錯」、「現在才2倍起跳吧，以前真的不止」、「以前他們挖台灣人花錢都不手軟的」、「科技業去大陸確實可以2-3倍薪資」、「以前是人民幣當台幣給咧，根本4倍。」

也有人認為薪資比較高沒錯，但生活環境沒有台灣好，可能也待不到退休，「住個兩個月看看」、「是真的，但是現在人家利用完了就把他們趕回台灣，而且有些人吃喝嫖賭把錢花光，這是他們沒說出口的。」、「問他那你怎麼回來啦？」、「以前為了學台灣技術，福利超級優渥，薪水開天價，但一般去五年就會被開除。」、「回台沒人想雇用，這樣有比較好？」

若回顧20年前，2000年時中國人均GDP為957美元，台灣為14,641美元。根據昨天(17)報導，中國大陸國家統計局局長寧吉喆表示，2019年中國人均GDP突破1萬美元大關，達到10,276美元，且因中國大陸總人口達14億5萬人，這使得大陸擁有全世界規模最大的中等收入群體，穩居世界第二大經濟體。而國際貨幣基金（IMF）預估，2019年台灣人均所得為約為24,828美元，低於亞洲的香港、南韓、新加坡。

薪水薪資

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