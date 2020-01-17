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農曆春節出勤加班費怎麼算？勞動部列舉2種算法

2020-01-17 20:25聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

農曆春節將至，勞動部今指出，農曆除夕至初三為國定假日，雇主應依「勞基法」給假、給薪，如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主若徵得勞工在國定假日（補假日）或休息日出勤工作，也要依勞基法規定給付出勤工資。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，民間企業若是周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，剛好25日(初一)、26日(初二)適逢勞工休息日與例假，雇主應依照勞基法施行細則規定，擇日補假，若勞雇雙方約定在28日、29日補假，形成6天春節連假，28、29日兩天補假的假別性質就為國定假日，因此，勞工如果在28日、29日出勤者，雇主應加倍給工資。至於在25日初一出勤者，雇主則應給付休息日加班費。

此外，若民間企業比照「政府行政機關辦公日曆」，今年調整為7天春節連假，可依照「8週彈性工時」規定，經「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」程序後，將2月15日的休息日與1月23日的工作日調整互換，由於調整後，23日已成為休息日，雇主屆時如需要勞工在當天出勤，則應給付休息日加班費。

謝倩蒨強調，雇主如果徵得勞工同意在國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，雇主必須依照勞工出勤當日休假的假別性質給薪，假設月薪為3萬6000元的勞工，以36000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元，出勤8小時，各日出勤工資給付規定如下：

1. 1月23日（周四）及1月25日（周六）：性質為休息日，依勞基法第24條第2項休息日出勤加給規定，應是：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元

2.1月24日（周五）及27日至29日（周一至周三）：性質為國定假日，依勞基法第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1200元

3. 1月26日（周日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

謝倩蒨表示，春節期間的出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如違反相關規定，可罰2萬至100萬元。

雇主若徵得勞工在國定假日（補假日）或休息日出勤工作，要依勞基法規定給付出勤工資。...
雇主若徵得勞工在國定假日（補假日）或休息日出勤工作，要依勞基法規定給付出勤工資。照片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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