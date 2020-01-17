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比基本工資還低…她面試美編職缺爆「起薪20K」老闆還抱怨勞基法

2020-01-17 13:10聯合新聞網 綜合報導

現在經濟不景氣，對許多職場生涯還不長的年輕求職者來說，要找到高薪的工作並不容易。有位網友就提到自己去宜蘭面試美編工作，然而談到薪水的時候，卻被老闆從28K硬生生砍了八千剩下20K，讓許多網友全看傻眼。

網友提到自己面試宜蘭美編工作，起薪居然只有20K。 示意圖／ingimage
網友提到自己面試宜蘭美編工作，起薪居然只有20K。 示意圖／ingimage
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原PODcard分享，自己日前在雙北與宜蘭地區求職，某天突然接到從宜蘭打來面試美編工作的電話，當她抵達現場後，先是被該公司員工告知老闆睡過頭，讓她等了半小時，好不容易開始面試，被問到期望薪資時，原PO照著職缺上所提到的薪水數字表示可接受28K，沒想到老闆卻表示希望從起薪20K開始做起，甚至還抱怨勞基法，認為自己給的薪資價格非常合理。

原PO表示老闆不只薪水開20K，甚至還抱怨勞基法。 圖片來源/Dcard
原PO表示老闆不只薪水開20K，甚至還抱怨勞基法。 圖片來源/Dcard
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貼文一出讓許多人不敢置信，直呼老闆真的太誇張，「就黑心公司慣老闆啊」、「2萬太狂了，比工讀還少欸」、「2萬誇張，雖然我現在剛開始做也領不多，但2萬太誇張了，從沒面試過這麼低的薪資」、「2萬已經比政府規定的法定薪資低了」、「叫他自己畫啦，慣老闆」、「我實習都不止兩萬了」。

這篇文也讓許多在宜蘭求職的網友非常有同感，「宜蘭真的很多不到基本工資的工作」、「宜蘭一般公司薪水真的低得可怕，剛好認識幾個宜蘭人，他們都是每天開車到北市工作，薪水扣掉油錢也划得來...」、「宜蘭環境都是這樣子，真的讓人心寒，所以每天通勤臺北上班的人越來越多了」、「宜蘭真的薪資很低，很多都謊報」。

即便如此仍有網友成功找到28K的工作，建議原PO可以再試試看，「才剛從宜蘭的美編工作離職，面試時老闆開28K也領這個數字（另扣勞健保、不用加班），原PO可能可以再多試幾家看看，祝順利！」。

面試薪資求職基本工資Dcard

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