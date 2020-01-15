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影／展場服務員批國美館濫用派遣 放任包商違法打壓

2020-01-15 14:46聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

2009年，國立台灣美術館曾在2009年爆出展場服務人員面試需檢附驗孕報告，違反「性別平等工作法」，去年再發生新承接的委外廠商違反「工會法」，拒絕續聘三名參與派遣工會的展場服務人員，就算勞動部已經在去年8月裁定不當勞動行為，國美館卻以非雇主為由，拒絕參與勞資協商，導致三名勞工空等一年，經濟陷入困頓。台灣勞動派遣產業工會今召開記者會，呼籲公部門檢討非典人力氾濫問題，屬常態性人力需求者應直接僱用。

派遣工會專員吳昭儒指出，國美館多年來約30名常態性展場服務人力，都是委外由外包廠商供應，但這些派遣人員裡，有許多人實際上長期、連續在國美館任職，每隔一到三年重新招標廠商時，不斷更換「雇主」， 同時存在潛規則，在外包廠商交接之際，要求展場服務人員先簽署「自願離職書」，再由新廠商重新僱用，慣例規避資遣費。

吳昭儒說，去年度由雷德曼保全公司新得標，因傳言雷德曼接手後，將縮減人力並歸零特休年資，因此當時有三名國美館展場服務人員加入台灣勞動派遣工會，透過工會與國美館、當時的廠商勤益保全進行勞資爭議調解，保障下一年工作或至少依法領到資遣費，但雷德曼事後卻向該三名勞工表示「我希望進來的時候就是乾乾淨淨的」、「你那個工會到時候又發函，到時候會很麻煩」等語拒絕雇用，工會向勞動部提起不當勞動行為裁決，最後也裁定雷德曼違法、開罰6萬元。

不被續聘的國美館展場服務人員之一的詹慧玲說，她在國美館工作十幾年，從來沒任何缺失，只有加入工會反映改善勞動條件，卻被侵害工作權、團結權，雖然勞動部的不當勞動行為裁決贏了，卻沒有有實質效力，她已經等了一年多仍無法回到國美館，經濟陷入困境。

派遣工會法律顧問翁瑋表示，先前的工會法、勞基法修法並未確實保障派遣工權益，以本案而言，國美館自認無關，巧妙切割雇主責任，僱用與使用分離的情況下，讓真實用人的雇主得以規避法律責任。

對此，國美館發聲明指出，2018年底依採購程序，由雷德曼保全公司為得標承攬廠商，執行2019年度展場保全人力業務，因該公司在徵才過程對三名曾派駐國美館保全人員處置不當，經勞動部裁決會認定違法，雖經律師提出專業法律意見，該違法行為不涉及館方委託該廠商的契約，但館方仍持續要求雷德曼提出相關說明及後續改善處置，派遣工會聲援這三名會員並召開多次會議，國美館均參與所有會議，盼雙方理性溝通，尋求最佳解決途徑。

台灣勞動派遣產業工會今召開記者會，指即使勞動部不當勞動行為裁決會已裁定廠商違法，...
台灣勞動派遣產業工會今召開記者會，指即使勞動部不當勞動行為裁決會已裁定廠商違法，3名勞工仍無法回到國美館工作。記者葉冠妤/攝影
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