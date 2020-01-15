轉職潮5年新高 年前近15萬人找工作

轉職人數創五年來新高！104人力銀行總經理黃于純15日表示，農曆年前將有14.6萬人「騎驢找馬」找工作，其中以電子資訊／軟體／半導體相關業最多，3.1萬人、其次是一般製造業，2.5萬人，以及批發／零售／傳直銷業，1.7萬人，占目前轉職潮人數的5成。

轉職者主要來自哪些職務？黃于純指出，以客服／門市／業務／貿易類人員最多，約2.6萬人、其次是餐飲／旅遊／美容美髮類，2.3萬人、批發／零售／傳直銷業、1.2萬人。她說，這三大職務的流動率高，創下5年來最多，且招募不易，建議業者應調整薪資與福利因應。

至於 2020景氣方面，29%企業悲觀，24%企業樂觀， 47%企業持平；將樂觀

佔比（24%）減掉悲觀佔比（29%），得出「淨樂觀」為負5個百分點，已比去年同時的負12個百分點縮減。

企業最看好2020年景氣前三項分別為，中美貿易大戰可望緩解（28.7%）、總統大選結束、可望兌現經濟支票（28.2%）、科技創新，創造新的商機與買氣（27.3%）。但最看壞前三項則為國內經濟成長不如預期（40%）、全球景氣復甦不如預期（39%）、中美貿易大戰遲遲未解（38%）。

黃于純分析，近年來台灣IC產值不斷提升，帶起AI與大數據等人才缺口，近期5G即將釋照，各大電信角逐廝殺外，已提前延攬相關人才，人才成長持續看俏。

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