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接單費調降 foodpanda外送員 醞釀明天罷工

2020-01-15 00:31聯合報 記者黃筱晴張世杰／台北報導

部分foodpanda外送員因不滿薪制調整，於網路社群醞釀集體罷工。 圖／foo...
部分foodpanda外送員因不滿薪制調整，於網路社群醞釀集體罷工。 圖／foodpanda提供
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美食外送平台foodpanda宣布調整外送員薪資計算方式，將每接一單費用從七十元調降至六十元，部分城市費用更低，雖然也提供接單獎金，卻也同時新增接單率必須超過百分之九十的外送員才有，外送員認為變相減薪而在臉書粉絲團號召新制上線首日的一月十六日，集體罷工抗議。

foodpanda目前正積極了解及溝通外送夥伴的反饋與新制度執行狀況，此次薪制調整是否與先前勞動權益爭議後增加外送員福利而提高成本有關？foodpanda表示，制度調整最終目標是在台灣建立可長久經營的外送環境，持續為消費者帶來優質外送服務。

北市府勞動局坦言，雙方對僱傭、承攬關係認知歧異，因「勞基法」適用僱傭關係，導致北市府著力點少，但已積極介入了解，希望雙方多溝通；若外送員提出勞資協商，市府也願意提供平台對話。

根據foodpanda新版外送員薪資計算方式，原本外送費用為每單六十元加上廣告費用十元共七十元，調整後每單剩四十到四十五元加上廣告費用十元和接單獎金五元，共五十五元到六十元，薪資下滑百分之十五到廿一。雖業者表示新制後，每小時平均接單量維持三張以上，以及達滿件數門檻有可能另外獲得五百至兩萬元獎金獎勵，但同時也新增了接單率需大於百分之九十的條件，讓外送員不滿。

針對外送員權益，foodpanda去年推出「承攬制度2.0」放寬外送夥伴規範，也在今年初推出傷害保險，保費全由foodpanda負擔。此外，提供外送員全台超過三千家餐廳用餐折扣、三百家以上機車行修繕折扣及專屬加油折扣等褔利。

外送員foodpanda薪資

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