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30歲男厭倦工作想轉行 過來人給經驗勸三思

2020-01-14 18:14聯合新聞網 綜合報導

歲末年終是許多人計畫轉職的時機，有網友擔心自己已經30多歲，若轉行不容易成功，網...
歲末年終是許多人計畫轉職的時機，有網友擔心自己已經30多歲，若轉行不容易成功，網友們也給予建議。 圖／ingimage
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歲末年終，有不少人都計畫著過完年後跳槽或轉行，一名網友對自己的工作有倦怠，心生轉行的念頭，他上網發文表示自己已經30多歲了，想轉換跑道做別的行業，但他擔心不容易成功，雖然有人力挺並鼓勵他，但也有人以自己經驗勸他考慮清楚。

這名網友在PTT寫道最近對自己的工作感到倦勤，甚至越來越厭惡自己所學的內容及專長，於是有了想轉行的想法，但是他又很擔心以自己30多歲的年紀，想轉換跑道從事別的行業就得重新開始，對新工作毫無經驗的狀況下，容易轉換成功嗎？原PO想請網友提供意見，「有沒有哪一行可以讓人從頭學起，薪水又還可以的呢？

有網友幫忙打氣鼓勵，「30歲還行啦」、「30歲還好，很多人30歲才出社會」、「有人60歲還去選總統勒」，還有人提供許多行業建議，「自宅警備員」、「檳榔中盤，輕鬆做大概8~15萬左右」、「軍公教」、「信用卡客服，給人罵就好」、「30歲學徒，拚5年出師試試」、「來開貨車啊，黑貓新竹4萬5以上」、「資策會培訓」、「做保險吧！肯拚還是有機會，不然就做保全等調基本薪資3萬，就賺不飽餓不死」。

不過也有網友不看好，力勸最好三思，「不容易，最好不要」、「建議不要，你會更慘」、「跟20多歲比當然是不容易」、「我自己是30轉的，但是還是難過」、「不容易，會失敗，最後當打工仔」。

PTT

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