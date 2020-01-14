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他台大肄業薪水破不了3萬 網推「穩定職業」：薪水高到嚇人

2020-01-14 18:51聯合新聞網 綜合報導

一名家住高雄的25歲男網友在PTT求問薪水如何超過三萬。 圖片來源／pakuta...
一名家住高雄的25歲男網友在PTT求問薪水如何超過三萬。 圖片來源／pakutaso
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現在大學畢業生放眼望去滿街都是，然而學歷已經不再是求職的保證書，面對這樣的情況，找工作究竟是學歷還是一技之長重要呢？有位家住高雄的25歲男網友近期發文求問，目前已經工作五年，然而薪水始終無法突破三萬，讓他非常苦惱，這篇貼文也引發網友熱議。

他在PTT提到，自己是高中職畢業，大學則是台大藥學系肄業，因此都選擇門檻低的工作，期間做過加油員、保全員、作業員，但薪水一直都在兩萬多游移，讓他非常苦惱「想在30歲前把薪水提高到三萬，不然兩萬多塊存不太到錢，希望版友可以一起想想看有什麼方法」？

許多網友勸原PO乾脆直接簽下去，「國軍歡迎你，畢業即就業」、「當職軍真的最快了，門檻低、薪水高、可進修」、「簽下去，感覺已經是最穩定的了」、「簽下去啦，當兵還能再進修，決心而已」、「你可以花個4年當兵，中間一邊找適合你的工作，一邊充實自己也比較多時間看書」、「看起來當兵最快，軍中可再自行進修」。

也有網友認為可以培養一技之長，「學水電吧，可以穩過3萬」、「我工地粗工一天1500，看你體力行不行而已」、「水電，我工班師傅級的日薪2800」、「認真勸你去做水電學徒，你還沒破30，還能有改變的機會，這個行業不會倒也很缺人，水電做起來薪水也是高到嚇人」、「綁鐵、敲版模、做水電，選擇很多的，看你肯不肯而已」。

不過也有人覺得不應該輸在起跑點，建議原PO回去完成學業，「大學學歷不值錢，但沒有就是難找工作」、「重考台大，30歲前畢業有機會」、「補學歷吧、現在基本都大學畢業、至少不會讓人砍薪水的理由」、「台大藥學…你該做的是唸書吧」、「為啥不把台大唸完？出來隨便都四五萬以上」。

台大薪水PTT

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