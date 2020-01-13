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勞動部調查：外籍看護工每日工時逾10小時 3成4沒假日

2020-01-13 16:43聯合報 記者章凱閎／即時報導

勞動部今天發布最新「外籍勞工管理及運用調查」，結果發現尚未適用勞基法的外籍家庭看...
勞動部今天發布最新「外籍勞工管理及運用調查」，結果發現尚未適用勞基法的外籍家庭看護工6月總薪資為1萬9947元，包含經常性薪資1萬7550元、加班費2059元，但每日實際工作時間約10.4小時，且有8成1雇主未規定工作時間。報系資料照
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勞動部今天發布最新「外籍勞工管理及運用調查」，結果發現尚未適用勞基法的外籍家庭看護工6月總薪資為1萬9947元，包含經常性薪資1萬7550元、加班費2059元，但每日實際工作時間約10.4小時，且有8成1雇主未規定工作時間。

雇主沒有規定者占8成1，不論雇主有無規定工作時間，每日實際工作時間平均約10.4小時；有9成6每日連續休息時間超過8小時。外籍家庭看護工假日都有放假或部分放假者占65.6%，

截至去年6月底，勞動部統計全台外籍家庭看護工人數已超過24萬人，但調查發現，有8成1的雇主沒有規定外籍家庭看護工每日工作時間，但不論雇主有無規定，每日實際工時平均約為10.4小時，但9成6每日連續休息時間逾8小時。

此外，僅有11.4％的外籍家庭看護工在假日都有放假，部分放假占者54.2％；等於有3成4沒放假。但假日未讓看護工放假的雇主，有逾9成8有發給加班費。

勞動部與衛福部從2018年12月推動「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務」，但調查發現，如果未來外籍家庭看護工於假日休假，雇主主要替代方案仍以「由家人照顧」占85.6％為主，其次為「申請政府喘息或居家服務」占8.6％。但若政府補助雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，雇主願意申請者占36.4％，願意負擔金額以「每日500元至1200元」居多。

此外，截至去年6月產業外勞已突破45萬人，調查也發現，去年6月的事業面外籍勞工月薪領平均領取2萬9029元，包括2萬3514元的工資及4968元的加班費，但還得扣除膳食費，平均每人每月扣除達2229元。調查顯示，去年6月的事業面外勞總工時為187.8小時，為近3年來最少，但去年6月的假日共有11天，相較2018年的10天、2017年的7天來的多。

外籍看護加班費

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