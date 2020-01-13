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88%轉職想去海外 語言能力是關鍵

2020-01-13 16:58台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

yes123請來求職者分享，Joanne（左）轉職遇年齡歧視，Frank（中）則...
yes123請來求職者分享，Joanne（左）轉職遇年齡歧視，Frank（中）則是辭職後竟被新公司以人招滿為由退貨。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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海外就業成為年後轉職首選？根據yes123求職網（以下資料來源）調查顯示，在潛在的838萬年後跳槽族中，有87.8%考慮到海外工作，高於去年的84.6%，比例續創2014年以來新高，約有736萬人想當海漂族。期望在海外領的薪資，平均比台灣多111.6%（約2倍）。

最嚮往去日、美

yes123調查顯示，求職者最想去的海外工作地點為：日本40.6%、美國37.9%、東協地區35.1%、澳洲或紐西蘭34%、香港或澳門28.3%、歐洲25.6%、中國大陸21.9%、加拿大19.2%及南韓13.2%、印度10.3%等。

對外商公司，最優先考慮（可複選）進入美商82.2%，其次為日商52.2%，以及歐商33.5%、港商26.3%等。

有45.3%的企業指出，目前公司有「海外外派」或「國外業務」人員；同時比起國內員工，包含津貼、加給，外派員工的薪資水準，平均能高出42.8%。另外還有30.3%的公司透露，若以2020年全年度來看，目前有計畫釋出「海外外派」或「國外業務」的相關職缺。

其中主要外派的工作地區，有76.8%是在「亞洲」；40.5%是在「美洲」；28.9%是在「歐洲」。而且若釋出「海外外派」或「國外業務」相關職缺，更有高達83.8%的企業表示，「會直接」設定語言能力的門檻。

海外工作考驗多

「台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題。」yes123求職網發言人楊宗斌擔憂說，勞動力短缺隱憂會影響到國家整體競爭力，因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。

楊宗斌指出，離鄉背井求職除了要放下熟悉的家人與生活環境，重新適應風土民情，還得擔心當地物價，是否導致開銷過大，賺的錢甚至不夠花，無法存下錢。所以如果到國外工作，也有它的代價。

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