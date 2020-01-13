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年後9成想跳槽 先寄出130封履歷

2020-01-13 16:12台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

yes123求職網發言人楊宗斌（中）提醒上班族，比起工作能力的展現，求職者應優先...
yes123求職網發言人楊宗斌（中）提醒上班族，比起工作能力的展現，求職者應優先強調工作態度。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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年後轉職潮！yes123求職網13日調查顯示，有高達91.8%的上班族透露農曆年後想換工作的想法，比例略高於去年的90.7%，續創11年以來新高。若以「全體受僱就業者」912.8萬人估算，潛在的年後跳槽族約838萬人。

恐要投130封履歷

yes123調查顯示，在年後有轉職意願的人當中，早就在投遞履歷的有67.4%，其中39.2%尚未獲得面試機會，18.5%有獲得面試機會，9.7%已獲得錄取通知。想換工作的主因（可複選）為：不滿意薪水56.6%、沒有升遷機會42.3%、公司福利不好35.2%，覺得現在的公司發展沒前景30.6%、不喜歡現有的工作內容29.1%。

年後跳槽族平均希望能比現在的薪水增加11.4%，而接受老東家慰留的加薪幅度則落在15.6%。想在年後轉職潮中脫穎而出，估計平均得投遞16.7封履歷表，才有1次面試機會；面試過7.8家企業後，才有可能得到1次錄取機會。換算下來，為了在年後順利換頭路、找到新東家，每人平均需要投出130封履歷。

工作態度重於能力

yes123調查顯示，企業人資或用人主管平均會花102.4秒來初步篩選1封履歷，其主要的依據為：相關工作經驗81.3%、年齡53.5%、居住地區51.8%、專業技能證照36.9%、工作總年資30.3%、學歷24.2%、自傳內容19%、希望待遇17.3%及履歷照片16.3%、性別15.1%等。平均要面試15.1位求職者才能找到1位適合人選。

如何從數十位競爭者脫穎而出呢？面試時企業最在乎的條件是：責任感75.7%、穩定度72.1%、配合度70.7%、抗壓性58.8%、學習意願57.3%、解決問題的能力43.1%、團隊合作精神41.2%、產業專業能力29.6%及積極度與企圖心24.5%、語言能力19.6%等。比起工作能力的展現，求職者應優先強調工作態度。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒上班族，為強化履歷完整度，在自傳內容當中，著重於職場上專業表現、專案成績，扣緊與應徵職缺的關聯性；並且補充說明證照、語言和第2專長，甚至論及職涯規劃與應徵工作的關係，皆有利於和面試企業，談出好「薪情」。

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履歷表面試

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