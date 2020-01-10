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不服蔡英文凱道造勢交管 藝人趙駿亞竟將交警推飛倒地

明天投票日勞工上班要給加班費 違法最高罰100萬

2020-01-10 19:48聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

明天就是總統、立委選舉投票日，勞動部表示，為保障具投票權的勞工得以行使參政權，勞動部已指定選舉投票日為「勞基法」所定放假日，因此，明天應依法應讓勞工放假1天，工資照給，如果當天本來就是勞工的休息日或例假，則不另外給假。

勞動部解釋，雇主如果徵得勞工同意在明天出勤，應不妨礙勞工投票，並加給當天出勤工資，計算方式則有兩種類型，第1種類型，若明天本來就是勞工的上班日，就加倍發給出勤時段工資，勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工中途外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

第2種類型，如果明天本來是勞工的休息日，雇主就須視工作時數，依據勞基法第24條第2項訂立的計算方式，給予休息日出勤的加班費，前2小時給1又1/3，後4小時給1又2/3工資。

假設勞工月薪3萬6千元，換算下來時薪150元，投票日當天若是他原本的工作日，中間外出投票2小時，返回工作6小時，雇主需發給工資150元乘以6小時，共900元的加班費；若當天是他原本的休息日，他工作6小時的加班費計算，則是150元乘以1又1/3，再乘以2，150乘以1又2/3再乘以4，總共1400元的加班費。

勞動部強調，若雇主未依法給假或給薪，將處2萬元以上、最高100萬元罰鍰，並應補給工資。

勞動部已指定選舉投票日為「勞基法」所定放假日，因此，明天應依法應讓勞工放假1天，...
勞動部已指定選舉投票日為「勞基法」所定放假日，因此，明天應依法應讓勞工放假1天，工資照給。圖／聯合報系資料照片
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加班費投票

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