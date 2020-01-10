籌組工會、簽訂團協可拿獎勵金 勞動部開放申請

為營造籌組工會的友善環境，並為強化工會協商實力，勞動部開放受理新成立工會、工會簽訂團體協約、輔導籌組工會及補助工會辦理教育訓練等獎勵金申請。勞動部統計，去年就有6家新工會利用勞動部的輔導措施成立，也有7家新成立工會申請勞教經費補助。

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅說明，工會在籌組及成立之初，常面臨資訊不對等或工會幹部不明瞭工會運作上的困境，從過往籌組工會經驗來看，工會成立初期，往往因資源不足，導致勞工不願加入工會及會務無法有效運作，因此，勞動部展開推動協助組織工會3部曲，分別在勞工組織工會前、籌組中及組織成立新工會後，提供各種補助及獎勵措施。

據勞動部統計，去年勞動部輔導措施，去年協助了6家新工會成立，也有7家新成立工會透過補助經費辦理會員勞教，在醫療產業、科技製造業以及金融保險業的勞工，則在協助措施下成立了6家企（產）業工會。

此外，為肯定工會簽訂團協，勞動部在2016年訂定「勞動部獎勵工會簽訂團體協約實施要點」，依簽約內容核發獎勵金，最高可達30萬元。黃琦雅指出，去年工會申請簽訂團協獎勵金有70件，核發獎勵金額高達1100萬元，其中54件包含利潤分享條款或優於勞動法令的勞動條件，占簽訂團協比率77%。

據勞動部統計，現有企業工會數為907家，較前年新增7家。今年獎勵金編列經費1000萬，目標協助60家工會簽訂團協，新工會成立預算則編有400萬。