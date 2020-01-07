他當私人司機45K 被老闆「升級」成管家做到崩潰

示意圖。有網友透過朋友介紹擔任大老闆的司機，沒想到近期對方卻交付他越來越多工作，讓他萌生離職念頭。圖取自ingimage 分享 facebook

在薪資相同的情況下，如果老闆要求的工作越來越多，對員工來說也會變成一種負擔而想離職。就有網友在網路論壇「mobile01」上發文，表示自己擔任有錢人的司機，原本早九晚六月薪4萬5，最近卻工作量遽增，老闆甚至有意將他培訓成私人管家，令他相當為難。

網友5日在「mobile01」發文，他經朋友介紹在有錢人家當司機，面試中提到的待遇包括月薪4萬5、星期日休息、每天工作9個小時，大概一個月要加班五到十天，並且還有供餐，若工作超過10小時再多供一餐。加上由於老闆經常往返兩岸，每當他回大陸時，原po都可以不去公司在家休息，每次大概都可以10到14天。

但讓原po困擾的是，老闆最近要求的事變多了，原本只要單純開車接送老闆家人，近期卻說要將原po培訓成管家，開始讓他買菜、買日用品、做帳寫明細等等，且這些工作都要利用原po下班時間完成。同時他也要管理家中的外傭，並注意外傭主菜的份量。工作份量越來越重讓原po萌生離職的念頭，於是上網詢問網友意見。

有網友認為工作待遇真的不好，留言回應：「我不會做，再多一個0也不會。」、「沒聽過管家需要開車和做點心的，別上當」、「光是管家這個工作45000請得到人才有鬼，根本用台傭的薪水叫你做司機、管家兼雜工。」但也有網友卻勸原po不如當作學習，「要不要繼續幹下去，是要看辭掉後能找到其他甚麼工作。」