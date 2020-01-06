新世代行業好賺到現在小孩都想當？網曝：贏過工程師

一名女網友PO文提到，近日常聽親戚抱怨自己的小孩，當親戚問小孩未來打算要做什麼時，沒想到小孩都一致回答想當YouTuber，於是好奇的問「當YouTuber真的有那麼好賺嗎？」圖片來源／ingimage 分享 facebook

不少兒童在小時候就已想好未來想從事的職業，最常見的不外乎是醫生、護士、老師等志向，甚至也常常出現「總統夢」。但昨（5日）卻有一名女網友在PTT中PO文提到，近日常聽親戚抱怨自己的小孩，對方表示小孩才國中左右，但當親戚問小孩未來打算要做什麼時，沒想到小孩都一致回答「當YouTuber就好啦」，這樣的回答讓原PO相當傻眼，於是好奇詢問廣大網友「當YouTuber真的有那麼好賺嗎？」

原PO以「現在小孩的志願都是當YouTuber？」為題在文中提到，農曆過年快到了，最近就開始跟親戚聯絡過年聚餐的事宜，但是她卻常聽親戚抱怨在自己的小孩，由於國中會考快到了，親戚希望自己的小孩能好好唸書，但當親戚問起小孩未來的要做什麼時，小孩竟都回答要當YouTuber，這讓原PO回想起當年寫作文「我的志願」，大部分的同學幾乎都寫想當老師、工程師、醫生和護理師等等，因此感嘆「時代不一樣了」，並懷疑的說「當YouTuber真的有那麼好賺嗎？」

PO文一出後，隨即引發網友熱議，許多網有紛紛留言「你太小看這個網路行銷了」、「廣告收入，還有廠商業配代言你說呢？」、「YouTuber一堆高學歷，智商知識也是不可缺」、「每月300萬觀看直接贏過傳產工程師」、「當YouTuber真的超好賺的啊」。

但也有網友持不同看法「拿howhow舉例，經營很久才會爆紅」、「要當YouTuber不難，難的是如何維持穩定產出，點閱率下降後怎麼辦，酸名攻擊、拍片壓力、面對爭議問題等」、「國內外YouTuber相繼得到憂鬱症不是沒有原因的」、「觀看次數只有2位數時，夢就會醒了」、「如果小孩沒梗又沒長相就超難賺」。