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35K銀行櫃員「好痛苦不想撐」 網勸退：離職會後悔

2020-01-04 17:00聯合新聞網 綜合報導

許多民眾都羨慕在銀行工作，不但薪水穩定，年終獎金也不會太差，工作內容固定且準時上...
許多民眾都羨慕在銀行工作，不但薪水穩定，年終獎金也不會太差，工作內容固定且準時上下班，是不少人心中的理想工作。圖片來源／ingimage
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許多民眾都羨慕在銀行工作，不但薪水穩定，年終獎金也不會太差，工作內容固定且準時上下班，是不少人心中的理想工作。一位女網友上網發文，表示自己是銀行櫃員，目前已經做了快1年的工作，但發現自己的工作內容都是一些打雜的事，同事、主管、客人的行為態度都令她不是很滿意，雖然這份工作可以月領35K，也有三節獎金和不錯的年終，但她仍覺得工作很痛苦，因此有離職的打算，而貼文一出後，許多網友紛紛回覆原PO，勸她不要轉職，一旦離開就等著後悔。

原PO今日在「PTT女孩板」發文，她說自己是某民營銀行的櫃員，這份工作是她畢業後的第一份工作，薪水對於職場新鮮人來說已經相當不錯，一個月有35K，也有三節獎金和年終，一年也有50萬的收入，「我只是個某私立科大的畢業生，沒有什麼一技之長，親朋好友都覺得我這份工作很好」，如今原PO工作已經快要1年的時間，但她總覺得自己只是在做打雜的工作，處理各分行的事物，而分行的同事、主管、客人的行為態度都令她不滿，自己又要面對業績壓力，讓她覺得每天心情都很差。

原PO表示除了開戶外匯櫃檯的人員外，自己已是最資深的櫃員，其餘人員都是新人，可見流動率相當高，原PO感嘆「以前都覺得自己為了錢可以忍耐，工作就是賺錢。有錢就會有動力，但發現有很多很奇怪的制度跟企業文化」、「真的是做到有點痛苦，做過才能體會銀行行員的心酸，一整天都沒喝水沒尿尿，還突然爆痘，月經失調」，而她也表示自己雖然才做不到1年，但每天起床後的想法就是要離職，並常常掙扎在想到底要撐一下還是趕快逃離公司。

對此，許多網友紛紛留言，「相信你出去後，肯定會想回銀行。然後發現原來自己身在福中不知福」、「出去後發現原來的鳥事外面全都有，卻少了500k」、「逃啊，等你後悔」、「出去闖一下就知道自己多幸福了」、「文中列的鳥事，私營一點不會少，而且到不了35K，沒有年終（或中），供你參考」。

但有網友也鼓勵原PO出去多試試其他工作，「可以做看看其他工作呀 若不喜歡再回銀行即可，人生很長，照看看適合自己的工作吧」、「如果經濟不是首要考量，或是可以找到自己更有興趣的那就走吧」、「覺得不滿意就辭職考公股啊」。

薪水離職職場新鮮人

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