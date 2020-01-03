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咖啡廳工作帶星巴克咖啡上班 他遭老闆痛罵開除

2020-01-03 21:33聯合新聞網 綜合報導

他在咖啡廳工作帶星巴克咖啡上班，竟遭老闆痛罵開除。示意圖／ingimage
他在咖啡廳工作帶星巴克咖啡上班，竟遭老闆痛罵開除。示意圖／ingimage
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近日有網友分享超瞎的資遣經驗，自己在嘉義某間咖啡廳任職，工作表現沒有出錯，對待客人態度良好，就因為帶星巴克上班，而遭到老闆娘臭罵，最後甚至被開除，讓他完全不能接受，店家的行為也引來網友撻伐。

原PO在Dcard發文表示，某天上班因為朋友請喝星巴克，便外帶一杯去上班，但公司規定禁止攜帶外食，要員工將外食和飲料放置指定位置，他乖乖遵守公司規定，但老闆娘看到卻大發雷霆，直呼「你今天帶一杯星巴克從我面前走過是怎樣，有在尊重公司嗎？好歹也用環保杯裝。」這讓原PO傻眼，「明明大家都有帶飲料上班，自己也遵守規定，為何受到挨罵。」

原PO靜靜聽著老闆娘教訓，雖然不接受這說法，但一句話也沒有回，也答應把飲料拿到員工休息室，但對方此時卻說「你做到今天就好」，原PO對此不滿回嗆「那請你把資遣費算清楚給我」，老闆娘聽完整個暴怒，要求他自行簽離職單，讓原PO直呼「這到底是什麼公司、什麼領導者，只會專制獨裁，真是受夠了！」

網友們紛紛留言表示，「這真的很扯欸」、「我在飲料店工作，都直接上班穿制服去對面買手搖飲，有時候還是店長幫我去買，你們那是什麼可怕老闆」、「好奇哪家，打死都不去消費」、「我嘉義人，直接拒吃」、「老闆心胸也太狹窄。」

星巴克嘉義咖啡廳離職Dcard

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