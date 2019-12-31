男求職婉拒面試 公司回嗆7字超傻眼
年底到了，不少人趁領完年終就想跳槽換新工作。一名男網友就在社群媒體上表示，自己利用網路人力銀行找工作，先前早已婉拒一家公司的面試邀約，不知道是不是因為沒有利用系統的訊息回覆功能加以告知，竟收到對方公司回嗆：「阿是不會回話哦」，讓這名男網友相當傻眼。
這名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，自己記得很清楚，日前早已拒絕某間公司的面試邀約，沒想到因為不是利用網路人力銀行系統內建的訊息回覆功能，竟收到對方公司反應「邀約面試未到」的通知，對方公司還補上一句：「阿是不會回話哦」，差勁的態度讓男網友既傻眼又無奈。
貼文一出，紛紛引來網友討論，有網友直言：「老闆玻璃心！」、「回他『喔』」、「好兇喔，笑死」，也有網友認為，通常一般公司是會跟求職者約好後，前一天還會去電確認是否會來面談，「因為求職者隨時都會找到新工作」。不過，也有網友表示，「可能他希望你還是回覆一下吧」，認為雖然原Po已經以其它方式婉拒公司的面試邀約，或許這家公司還是希望男網友可以在系統內回覆訊息。
但是，不是每位求職者都像原Po一樣有盡到告知的義務，過去就有業者在臉書上抱怨，一天約了4個人面試卻全被爽約。有人已讀不回，也有人當天才改時間，更有人表示「家人癱瘓住院」，因此無法前去面試。業者說，他認為不會有人拿家人開玩笑因此選擇相信，但整天被爽約還是讓他感到「心好累」。
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