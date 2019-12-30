勞動部調查：近5成的人年後想轉職 最擔心薪資及能力

勞動部勞動力發展署最新調查發現，有近五成的人年後想轉職，且在找尋新工作時，最擔心的二大問題分別是「薪水不符合預期」及「專業能力不足」。

勞動部勞發署「台灣就業通」於11月1日至12月3日進行「2020職來運轉大調查」，有效樣本數為1083筆，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％。調查發現，46.07％的受訪者於年底或過年後「想換工作」，在找新工作的過程中最擔心遇到的問題，以「擔心薪水不符合預期」占比最高，達37.77％；其次則是「專業能力不足」，達36.40％。

此外，調查也發現，期待轉職後的新工作薪資增加幅度，28.38％希望增加「3千至未滿5千元」，不過也有18.59％的人認為「薪資並非轉職的評估因素」。

勞動部表示，由此看出薪水固然重要，但許多上班族更在意的是在新工作能獲得的能力、經驗或眼界。諮商心理師蘇予昕也指出，在順遂的時候，眼光絕對是對準外在目標、直線前進，面臨職涯轉折點，民眾不妨先問問自己「想成為怎樣的一個人？」、「現在這份工作是我想要的嗎？」、「什麼是我所渴望的人生？」

勞動部也說，台灣就業通網站提供線上免費職涯測評工具，以及「Jobooks工作百科」的職業介紹資訊，可了解自我職業性向、多認識產業職業訊息，進而搜尋合適的工作機會，讓轉職更順利。