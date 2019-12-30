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勞動部調查：近5成的人年後想轉職 最擔心薪資及能力

2019-12-30 14:36聯合報 記者章凱閎／即時報導

勞動部勞動力發展署最新調查發現，有近五成的人年後想轉職，且在找尋新工作時，最擔心的二大問題分別是「薪水不符合預期」及「專業能力不足」。

勞動部勞發署「台灣就業通」於11月1日至12月3日進行「2020職來運轉大調查」，有效樣本數為1083筆，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％。調查發現，46.07％的受訪者於年底或過年後「想換工作」，在找新工作的過程中最擔心遇到的問題，以「擔心薪水不符合預期」占比最高，達37.77％；其次則是「專業能力不足」，達36.40％。

此外，調查也發現，期待轉職後的新工作薪資增加幅度，28.38％希望增加「3千至未滿5千元」，不過也有18.59％的人認為「薪資並非轉職的評估因素」。

勞動部表示，由此看出薪水固然重要，但許多上班族更在意的是在新工作能獲得的能力、經驗或眼界。諮商心理師蘇予昕也指出，在順遂的時候，眼光絕對是對準外在目標、直線前進，面臨職涯轉折點，民眾不妨先問問自己「想成為怎樣的一個人？」、「現在這份工作是我想要的嗎？」、「什麼是我所渴望的人生？」

勞動部也說，台灣就業通網站提供線上免費職涯測評工具，以及「Jobooks工作百科」的職業介紹資訊，可了解自我職業性向、多認識產業職業訊息，進而搜尋合適的工作機會，讓轉職更順利。

發展署建議想轉換工作的民眾，決定轉職時，多加評估各項條件，以確立人生的規畫及目標。若是不了解所應徵職務的薪資水準，也可參考勞動部職類別薪資調查動態查詢平台，進而了解可期待的薪資行情，做為轉職的參考。擔心自己專業能力不足的民眾，也可多利用勞發署的在職訓練課程及技能檢定考照服務來精進實力為專業加分。

上班族找新工作最擔心的問題。圖／勞動部提供
上班族找新工作最擔心的問題。圖／勞動部提供
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勞動部薪資

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