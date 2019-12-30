47歲男月薪領三萬五問慘嗎 網曝領高薪「都靠加班」

47歲男月薪僅領三萬五好奇問「很慘嗎」。示意圖。本報資料照片 分享 facebook

近日有民眾在網上描述自己年齡已47歲，但月薪僅有三萬五千元，讓他好奇問「算慘嗎」，而網友則表示，很多人工作很久，月薪仍低於三萬，也有人說，很多基層、領高薪的人其實都是靠著加班的方式來增加收入。

有網友在「ptt 八卦板」發文表示，「某版有人說47歲月薪才三萬五千元算很慘，但政府統計台灣有50%的人月薪不到三萬元」，而以一家工廠來看，能擔任主管階級的人是相當少，多數人都以基層作業員居多。

原po更指出，「以台中大甲、太平、烏日來說，因為引進很多外勞，作業員薪水還停在四萬四千元，烏日更慘，幾乎都是基本工資」，因此，他好奇詢問，47歲月薪僅有三萬五千元，算很慘嗎？甚至還提到，很多人50幾歲還在當月薪兩萬的作業員。

而網友則說，「三萬五、四萬，這樣生活就好過多了」，也有人表示，「不會啊，我也47歲月薪不到3萬」、「很多人即使工作40年月薪還是低於3萬啊」，但也有人指出，「很多人四萬左右的月薪是加出來的」、「蠻多基層都這樣，然後靠加班，超可憐」、「很多人都這樣啊，高薪關鍵都是加班出來的」。

根據「薪情平台」顯示，全年總薪資介於41.8到48.7萬元，且年齡落在40至49歲間的受雇者，共佔有10%，另外有60%的受雇者年收入薪資高於此區間，30%的受雇人年薪則低於41.8萬元。