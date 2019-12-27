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尾牙中獎要不要請客？ 網友指出這點是關鍵

2019-12-27 16:01聯合新聞網 綜合報導

許多人都希望在尾牙抽中大獎，但又怕中獎了到底要不要請客。照片為示意圖，廣達旺年會...
許多人都希望在尾牙抽中大獎，但又怕中獎了到底要不要請客。照片為示意圖，廣達旺年會抽獎活動。 聯合報系資料照片／記者吳凱中攝影
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歲末年終，許多公司行號紛紛舉辦尾牙來犒賞員工一年來的辛苦，對員工來說最期待的就是能抽中大獎，但有網友憂心中獎了到底要不要請客？這名網友在PTT寫道有人中獎了會請客，但有人中了卻不會請，讓他很想知道「尾牙中獎沒請會黑嗎？

原PO表示最近各大公司都開始吃尾牙了，很多人在尾牙中了大獎後，「有些人中了會請，有些人中了不會請，有些人請了一樣黑，有些人沒請沒被黑」，他說如果要請客還得請所有的人，就算當中有一些是自己不喜歡的人還是得請，這讓請客的人心裡會很不是滋味。原PO很想問「尾牙中獎要請嗎？中獎請客算陋習嗎？」

對此網友出現不同看法，贊成請客的人認為「請一頓飯不過分吧」、「請個雞排就可以了」、「還好吧，我會請，因為目前待這公司7年沒中過大獎」，反對的人表示說「不用請啊，幹嘛請」、「千萬別請…陋習」、「部門竟規定要拿一成當下午茶基金」、「不請又會被職場霸凌，可怕」、「請了被當潘仔」。

還有網友公正地看待中獎請客這件事，「如果以前中獎的人都有請，你也都有被請，那我建議你要請；但如果以前中的人都沒請，我建議你不要開這個先例」、「看公司風氣」、「中萬元以上再請」、「看中多少，中1萬請個10杯紅茶應該還好」、「看你平常人緣」、「請或不請看自己的心意，但還是得量力而為，別打腫臉充胖子」。

尾牙PTT
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