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面試怎麼說才會被錄取？ 網友：這樣講老闆最愛聽

2019-12-27 09:33聯合新聞網 綜合報導

面試是出社會後找工作的必經過程，有網友提問要怎麼說才容易被錄取，問題也引來其他網...
面試是出社會後找工作的必經過程，有網友提問要怎麼說才容易被錄取，問題也引來其他網友的熱議。 圖／ingimage
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出社會找工作，面試是必經的過程，面試者無不希望表現出最好一面讓雇主青睞，不論穿著、談吐、言行表現都可能會影響面試結果，但面試中要怎麼說才能獲得聘用呢？有網友發文詢問「面試時講哪一句話會直接錄取呢？」問題一出引來許多鄉民留言討論。

每個人都有過面試的經驗，但是遇到的狀況都不相同，原PO想知道怎麼說怎麼做才有比較大的機會能被錄取，於是在PTT上發文想問網友們「在面試時，您講哪一句話就會直接錄取呢？」有不少網友歪樓開玩笑的表示「你好，我爸爸是…」、「我有公司87%以上股票」、「不用薪水」、「我很擅長為不是我造成的事情道歉」、「我剛買下這間公司」、「本來想說靠背景的，但有背景根本不用面試」。

還有網友認為許多老闆會喜歡願意加班的員工，因此面試時或許可以說「我加班不用錢」、「我免費爆肝」、「薪水不重要，會配合公司加班」、「願意配合加班，不用加班費」。

國外有專家表示求職者在面試時介紹自己的第一分鐘很重要，這一分鐘內如何充分表現自己，是錄取成功與否最重要的關鍵。專家表示，除了服裝儀容要整齊乾淨外，態度上切忌慌張，要保持鎮定；說話內容要簡單精練，開始介紹自己時要有禮貌的先說「你好」，結束時要說「謝謝」，說話聲音則要高低適中、發音清楚。

專家還點出求職者的毛病，自我介紹時常把「我」掛在嘴邊，這樣會讓對方認為是強迫性自我推銷，容易引人反感。在介紹自己時，說話內容誇張空泛也是大忌，大話若被拆穿，面試也就泡湯了。

PTT面試
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