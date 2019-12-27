派遣歸零？台電200工程師年底失業

200多名年資長達10、20多年的台電工程師，年底前面臨資遣危機。記者葉冠妤／攝影 分享 facebook

兩百多名年資十幾、廿幾年的台電工程師，因派遣身分，年底前將遭台電資遣。台灣勞動派遣產業工會昨赴行政院前抗議，指台電當初親自面試這群工程師，有「假承攬、真雇傭」之嫌，明年將提起勞資爭議調解或訴訟，確認雇傭關係。台電則說，很努力幫派遣員工轉職，本月辦過三場聯合徵才會，也舉辦面試經驗分享會，輔導其準備考試。

工會指出，行政院前院長賴清德去年提出政府「派遣歸零」，根本虛有其表，政府派遣工不是被轉為勞務承攬，就是直接被資遣。

工會委任律師蔡晴羽說，這群員工當初是台電直接面試進用，再「轉掛」到派遣公司名下，已涉及違法轉掛，且每次台電與不同派遣公司採購換約過程中，這些員工配合台電需要，一再被留任累積了十年以上年資，可證明台電是「假派遣、真雇傭」。

所謂轉掛是企業自行面試員工，錄用後也對其指揮監督，卻把該員工掛到派遣公司名下，由派遣公司擔任撥付薪水、投保勞健保的假雇主。

台電副總徐造華表示，這些職員多是派遣公司派來台電工作的，派遣員工多以工程背景為主，高峰期因需要的人力多，管理上透過派遣調節；但依政府政策，預計明年起不再運用派遣人員，台電後來也增加正式考試進來的員工。

針對工會以面試為由質疑台電「假承攬、真雇傭」，徐造華說：「我不認為這是所謂的面試。」派遣公司派來的人不會照單全收，還是會確認是否與派遣公司招標的條件符合。

徐造華指出，台電是國營事業，依規定無法不經公開招考直接僱用派遣人員；若直接讓派遣員工進來，這樣對招考進來的員工不公平，開放招考的名額也會因此減少。

行政院代表昨承諾七天內回覆，但工會強調若年底未獲直接雇傭的回應，預計明年初展開確認雇傭關係的法律程序。台電對此表示尊重。

勞動部勞動關係司司長王厚偉受訪表示，勞基法已經修法禁止派遣轉掛，但基於法律不溯及既往原則，修法生效前的台電案，可能有議論空間；若台電不續聘，派遣公司應召回員工，對員工負責。