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僑外學生工作許可函 明年起可線上領件

2019-12-26 17:01聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

2020年元月起，僑外學生在「外國專業人員工作許可申辦網」線上申辦工作許可，只要約定同意以電子公文方式送達工作許可函，在勞動部以電子郵件通知核發工作許可函後，就可線上領取及列印使用，此外，僑生也可即時透過行動裝置檢視個人工作許可相關資訊，快速又便利。

勞動部表示，今年2月開始，已採全面線上申辦僑外學生工作許可，明年起進一步推動以電子公文方式送達工作許可函的新措施，只要僑生在申請工作許可時點選「同意」約定領取電子公文，經勞動部許可，就可直接至「外國專業人員工作許可申辦網」(https://ezwp.wda.gov.tw/)領取工作許可函，如果不予核發工作許可，勞動部仍將寄發紙本公文。

勞動部指出，僑生登入申辦網後，到「案件新增及管理」項目點選「新增申請案件」，將彈跳出約定是否同意電子送達視窗，詳讀約定內容後按下「同意」按鍵，即完成約定，屆時勞動部將以電子公文方式送達工作許可函；如點選「不同意」，勞動部仍將以郵寄方式寄發紙本工作許可函。

勞動部提醒，申請工作許可案件經許可後，將以電子郵件通知，僑外學生應於通知日8日內到申辦網線上領取及列印工作許可函；逾期未領取者，勞動部則直接改以紙本公文寄發。現行「外國留學生、僑生及華裔學生工作許可證」配合電子送達方式核發工作許可措施，自明年起不再核發紙本「工作許可證」，而是改核發工作許可函。

此外，勞動部也開發了行動裝置檢視功能，僑外學生經約定以電子送達方式通知領取者，可再選取使用此功能，即可隨時以行動裝置登入申辦網點選「行動裝置檢視」，當行動裝置直立，螢幕顯示畫面為QRcode，可供雇主掃描驗證辨明真偽；當行動裝置橫放，螢幕顯示畫面為工作許可相關資訊，可供雇主核對。

為避免雇主雇用未經許可的僑外學生，勞動部建議，雇主應落實「一掃雙核三查」原則，請僑生出示工作許可函，「掃描」許可函上QRcode，驗證許可真偽，再「核對」僑外生的護照或居留證正本及學生證等「雙證件」，並至勞動部「全國外籍勞工動態查詢系統」(https://labor.wda.gov.tw/labweb/)，即時線上「查驗」學生工作許可情形，若雇主雇用沒有工作許可函的僑生，最高將被處75萬元罰鍰。

明年元月起，僑外學生工作許可函電子送達，可線上領件。圖/勞動部提供
明年元月起，僑外學生工作許可函電子送達，可線上領件。圖/勞動部提供
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