親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

侵占孫法民文教基金會的錢 孫道存：我對不起父親

北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒人救我」

勞動部免費職訓課「訓後就業率9成」 明年課程開辦了

2019-12-26 16:25聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

為協助失業及待業者充實專業技能，做好就業準備，勞動部每年在全國12個訓練場開辦免費職業訓練課程，每年平均訓後就業率高達9成，2020年職訓課程預計開辦371班，可訓練將近1萬人，每個月都有開班，民眾可多多利用。

勞動部勞動力發展署表示，2020年將持續針對熱門的資通訊產業，開辦智慧通訊聯網工程、微晶片電子控制、網路管理與通信技術整合實務等課程，另外，為了因應國家重點產業發展，也會開辦5+2產業辦理智動化與機器人、綠能與節能實務、精密機械、應用電子、電腦數值控制與機械加工等課程，訓練職類實用、多元，且參訓費用全額補助。

發展署指出，各分署除具專業師資及完整訓練機具設備，另配置專業輔導員，提供學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，訓練期間，還會有就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，也會有就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信予用人單位，部分職類並協助結訓學員報考技術士證，每年平均訓後就業率皆達9成。

失業或待業民眾，如有技能不足或有意願參與職訓，可就近洽公立就業服務機構釐清職涯目標，確認技能需求，並視需求推介參加職業訓練，可撥打洽詢電話：北基宜花金馬分署(02)8995-6399、桃竹苗分署(03)485-5368、中彰投分署(04)2359-2181、雲嘉南分署(06)698-5945、高屏澎東分署(07)821-0171，相關課程資訊也可上「台灣就業通網站」(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或直接撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。

勞動部勞動力發展署分署學員於訓練場實際練習五軸加工機操作。圖／勞動力發展署提供
勞動部勞動力發展署分署學員於訓練場實際練習五軸加工機操作。圖／勞動力發展署提供
分享

勞動部失業

延伸閱讀

僑外生工作許可函 109年元旦起可線上領件

企業自辦訓練 補助申請了嗎？

台鐵乘務人員適用輪班間隔例外 勞動部預告

影／雲嘉南職訓師生自銲組裝迷彩坦克車 造型超...

邱毅影射「網軍」金流來自勞動部 勞部：混淆視...

多寶家庭有福了！勞動部擬放寬申請外籍幫傭資格

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

僑外學生工作許可函 明年起可線上領件

2019-12-26 17:01

年辦3萬堂課 企業員工雙贏

2019-12-26 14:38

企業自辦訓練 補助申請了嗎？

2019-12-26 14:38

台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能拿5個月

2019-12-26 09:00

金車調查／電競遊戲行業 青少年最嚮往

2019-12-25 23:29

難搞的員工讓人頭痛？討厭被討厭的人發文求救

2019-12-25 11:02

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

還沒選好尾牙戰袍？專家：想中大獎這兩色系超旺

2019-12-23 15:35

2020職場目標調查 上班族最想加薪

2019-12-22 16:10

你我身邊可能也有金智英 台女扛家務仍是主流

2019-12-21 13:32

新北勞工局公布第6波違法雇主名單 2客運業遭罰百萬

2019-12-20 13:35

年終面談被稱讚，別謙虛回「沒有啦」！幫你考核大加分的5個絕招

2019-12-20 09:23

過年上班薪水3倍他怨無法休假 網友羨慕：還嫌

2019-12-19 10:23

傳統「家族接班」out！老總觀察：經驗無用時代，年輕人出線的優勢是什麼？

2019-12-18 15:44

年輕人能領月薪8萬？ 網曝這行超狂新人價

2019-12-18 11:00

星宇航空大規模招募300人 空地勤平均起薪曝光

2019-12-17 12:56

工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

2019-12-17 10:49

未就學、未就業少年參加技能檢定 明年起全額補助

2019-12-14 15:23

不喜歡第一份工作該不該做滿1年？ 網友看法兩極引激辯

2019-12-13 14:03

50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主管」

2019-12-13 13:18

女性銲接就業市場夯！ 桃竹苗分署：適合輕工業銲接

2019-12-13 12:44

從軍不如預期 他退役考取郵務士展開「綠衣鐵馬」新人生

2019-12-13 09:37

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:15

男性起薪為何高於女性 紐約女性領袖發現是這個原因

2019-12-13 03:36

老盟推3模式 助高齡者返職場

2019-12-13 00:14

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36
看更多

熱門文章

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

2019-12-26 07:18

遠百信義A13試營運首日 人數讓總座徐雪芳嚇到腿軟

2019-12-25 21:05

氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25

阿嬤的味道回來了 明星花露水109年1月復出飄香

2019-12-25 19:26

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 10:50

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」

2019-12-26 08:56

台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能拿5個月

2019-12-26 09:00

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

2019-12-26 11:00

氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到

2019-12-26 09:40

蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂

2019-12-26 00:24

影／蘇花改幕後功臣 八年級建中生捨升學帶工班闖第一線

2019-12-25 17:31

人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

女友酒醉失憶吐出「外遇對象」 對話曝光網友看傻

2019-12-26 11:01

蘇花安過了！可行性研究12月20日核定

2019-12-25 21:21

10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

媳婦被要求煮年菜 潔哥「4字回應」網讚：打中內心！

2019-12-25 20:47

直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生

2019-12-26 14:16

「姐姐」謝金燕電眼妝加蕾絲口罩 性感爆表粉絲狂掃貨

2019-12-25 20:33

怨妻常家聚初二又要回娘家3天 獨子夫：不該多陪婆家嗎

2019-12-25 21:26

影／被釣中開始暴走！ 劍魚險刺中一旁潛水客

2019-12-26 08:24

台61線桃園區間測速 元旦起開罰

2019-12-25 23:22

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 10:07

雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣

2019-12-26 08:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top