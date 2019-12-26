勞動部免費職訓課「訓後就業率9成」 明年課程開辦了

為協助失業及待業者充實專業技能，做好就業準備，勞動部每年在全國12個訓練場開辦免費職業訓練課程，每年平均訓後就業率高達9成，2020年職訓課程預計開辦371班，可訓練將近1萬人，每個月都有開班，民眾可多多利用。

勞動部勞動力發展署表示，2020年將持續針對熱門的資通訊產業，開辦智慧通訊聯網工程、微晶片電子控制、網路管理與通信技術整合實務等課程，另外，為了因應國家重點產業發展，也會開辦5+2產業辦理智動化與機器人、綠能與節能實務、精密機械、應用電子、電腦數值控制與機械加工等課程，訓練職類實用、多元，且參訓費用全額補助。

發展署指出，各分署除具專業師資及完整訓練機具設備，另配置專業輔導員，提供學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，訓練期間，還會有就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，也會有就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信予用人單位，部分職類並協助結訓學員報考技術士證，每年平均訓後就業率皆達9成。