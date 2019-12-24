沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

美國人力資源管理協會執行長泰勒表示，不參加聚餐，可能會讓你的上司認為你不願意成為公司的一份子，而錯失升遷機會。 圖／ingimage 分享 facebook

摘要 1. 微軟、PayPal這麼做，讓雙薪家庭員工可以安心參加尾牙嗨到翻，不再因為家有幼兒，而天人交戰。 2. 每年都沒中獎，不想參加尾牙了？專家警告，當你的公司有這種文化傳統，不去尾牙，你就別想升官。

歲末年終，上班族辛勞工作了一整年，多數公司都會舉辦尾牙慰勞大家。其實美國也有類似台灣尾牙的Holiday Office Party（公司聖誕或年終派對），在年度大節日之前，找一天讓員工同歡。

這時，問題來了：家有幼兒的家長，該不該參加尾牙？

要不要為了尾牙抽獎，而找保母來顧小孩，沒中獎不就白花錢？另一方面，萬一為了顧小孩錯過大獎，還少了跟同事、主管聯誼的好機會，會不會不利職涯發展？

《CNBC》報導指出，參不參加尾牙，不只有小孩沒人顧的問題，有人跟同事關係半生不熟，卻被迫尷尬同桌吃飯、也不想和主管「尬聊」自己的私生活，讓他們視尾牙／年終派對為畏途。但報導引用專家說法：所有尷尬和不自在都不是重點，如果你的公司將尾牙視為公司文化的一部分，上班族可千萬別隨便缺席。

「是否一定要出席派對，根據每間公司文化不同有所差異。」美國人力資源管理協會執行長泰勒（Johnny C. Taylor, Jr.）說。泰勒認為，若公司把年終派對當作一個表揚優秀員工、發布重要公告的場合，那麼，這就是工作的一部分，有些公司甚至會限制缺席者的職涯發展。當然，你不至於因為不吃尾牙就被炒魷魚，但是要承擔的是，與同事脫節、被貼上不合群標籤的風險。泰勒表示，不參加聚餐，可能會讓你的上司認為你不願意成為公司的一份子，而錯失升遷機會。

同時，這也是少數你可以和平常極少接觸的高層，一起交流的黃金時間。人資與職涯顧問柯胡特（Abby Kohut）認為，參加聚餐可以讓上司感受到，你具有積極參與這個團隊的意願。尤其，中高階主管更要排除萬難參與尾牙。「中高階主管被期待做為公司文化的標竿，因此出席尾牙聚會是必須的。」泰勒說。

另外，尾牙聚會也有其他好處。根據蓋洛普（Gallup）調查顯示，參與派對／尾牙，讓員工之間的友情更加親密，工作滿意度也提高了50%，也使員工更敬業、更有歸屬感。

出席尾牙，也不是人有出現就好，「如果你只打算待30分鐘，不如乾脆不要出現。」泰勒說。《CNBC》報導中提出「90分鐘原則」，意思是：你至少要在聚會中出現超過90分鐘，確保你的上司有見到你。就算真的抽不了身，也要事先告知上司，千萬不要編出很爛的藉口搪塞。

當然也有些公司並不在乎員工有沒有來吃尾牙。假如你公司的執行長或其他高層都沒有出席，或者是有一半的人都懶得露面，那你不去也沒差。所以判斷重點還是得看公司文化。

雖然知道參加尾牙／派對的重要性，對很多在職父母而言，要在假日、晚間找到保母幫忙顧小孩，撥空參加聚餐，實在有點困難。《CNBC》特別點名線上支付公司PayPal和微軟（Microsoft），為解決這個問題，竟然在派對聚餐時，為員工提供到府保母服務。

PayPal今年首度找了保母業者Bright Horizons合作，PayPal員工福利計畫資深經理狄克森（Kelli Dickeson）告訴《CNBC》，由於年底很難找到保母，所以提供員工這項服務，減輕他們的負擔，讓他們可以無牽無掛的帶另一半參加年終尾牙，好好放鬆。結果大受歡迎，有300多名員工使用了這項公司福利。

此舉也看出，企業很清楚協助員工整合、平衡工作與生活的重要性。Bright Horizo​​ns的執行長克拉莫（Stephen Kramer）說：「三十年前，從來沒有雇主會想到要在年終派對的時候，提供托嬰服務，但最近有越來越多公司找上門，的確反映出：時代不一樣了。」

軟體巨擘微軟這麼做則已經有好幾年了，除了年度派對，其他員工抽不開身的公司活動裡，也都提供保母服務。事實上，這麼做除了增加員工參與聚餐聯誼的意願，也讓員工能趁派對當天，出門為年節血拼一下，其實對雇主更划算。

根據奧多比（Adobe Analytics）發布的數據，今年Cyber Monday（網路星期一，美國感恩節後年度網購盛事）線上購物的高峰時間落在上午11點到1點，就是上班時間！理財網站Finder.com進行的一項研究也顯示，美國上班族有57%承認會在上班時間逛網拍，一天中大約要花1.7個小時在線上購物。表示上班族因為在年假前沒有足夠的空閒時間血拚，只好偷偷一邊上班、一邊下單。

因此，與其讓員工偷偷在上班時間做年節採購，不如大方將保母送上門，讓在職父母可以稍微「放風」逛個街，反而能增加上班時的產能和效率。結論是，員工要不要、能不能參加尾牙派對，不只是員工的個人抉擇，也是雇主犒賞員工的誠意，面臨考驗的時刻。

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