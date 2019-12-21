多寶家庭有福了！勞動部擬放寬申請外籍幫傭資格

因申請外籍家庭幫傭的點數條件嚴苛，日前立委陳瑩替多胞胎家庭陳情，為減輕3胎以上家庭的育兒負擔，勞動部也從善如流，勞動部日前預告修正聘僱外籍家庭幫傭資格條件，放寬讓有3名以上未滿6歲子女或4名以上未滿12歲子女，且其中2名未滿6歲，就可聘僱外籍幫傭，勞動部預估，全台約有80個家庭有需求。

目前僅限家有3歲以下的3胞胎，或依據家中幼童、老人年齡記點累積達16點，以及年薪、或所屬公司年營業額超過一定金額的外國人，才具備申請外籍家庭幫傭的資格。而據勞動部的點數累積標準，家中有未滿1歲嬰兒可獲得7.5點、90歲以上的老人可獲7點，若家中有一老一小要照顧，想申請外籍家庭幫傭，因積點加起來未滿16點，就沒辦法申請。

陳瑩多次為一名陳姓媽媽陳請，陳姓媽媽也到立院現身說法，淚訴身為五寶媽，面對第六個孩子即將在明年初出生，卻因孩子年齡變動，點數始終累積不到16點，導致一直無法為家裡添幫手。

勞動部日前預告修正「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」第10條草案，放寬納入讓家裡有3名以上未滿6歲的孩子，或有4名以上未滿12歲的孩子、且其他2名都未滿6歲，讓這兩種類型的家庭也具備申請外籍家庭幫傭的資格。