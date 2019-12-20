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年終面談被稱讚，別謙虛回「沒有啦」！幫你考核大加分的5個絕招

2019-12-20 09:23商業周刊 張庭瑋／商業周刊

75%的員工認為，年終績效考核時，和上司面對面談話是工作中壓力最大、最緊張的部分...
75%的員工認為，年終績效考核時，和上司面對面談話是工作中壓力最大、最緊張的部分。　示意圖／ingimage
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摘要

1. 75%的員工認為，年終績效考核時，和上司面對面談話是工作中壓力最大、最緊張的部分。

2. 在績效考核時投訴、抱怨同事，小心從此與主管職無緣。

靠近年末，上班族們又愛又恨的年終績效考核也近了，考核攸關年終獎金、未來能否升職等等，不少上班族都「挫勒等」。但你並不孤單，《快公司》（Fast Company）報導指出，在職場上，有75%的員工認為，年終績效考核時，和上司面對面談話是工作中壓力最大、最緊張的部分。

《快公司》、《Entrepreneur》提供了以下5招，除了讓你能安然度過年終考核，還可以為自己大加分！

1. 做好萬全準備

如果想讓考核面談的對話順利進行，準備工作非常重要。不要等著上司來告訴你，你這一年來做得如何，要在面談前自我審視，並記下筆記。

你可以將這一年來完成的任務、達成的目標，列成一張成功清單，藉此突顯你的價值和對公司的貢獻，這不僅可以讓你具有專業感，也可展現你的工作熱忱。

另外，準備一份預先擬好的講稿，將有利於你在績效考核時的表現：

說「謝謝」絕對是開啟對話的最佳選擇，首先，對今年獲得的機會表示感謝。

用簡短的一句話概述這一年的工作狀況。

列出3到4項今年達成的成就，並詳細說明。

說明你需要改進的地方，或者明年想發展的領域。

最後用一個有行動力的結語，表示未來會繼續努力。

2. 推銷自己

在績效考核的過程中，你要有自己的觀點，可以內化上述講稿，掌握對話的主要發言位置，盡量推銷自己。你有很多機會可以這麼做。

假設主管問你：「你這一年工作得如何？」你可以按照上述的講稿進行回答。首先把一整年濃縮成一句話：「今年過得充實且達成許多目標。」，然後細數你一年來的工作成效，最後表示明年會繼續努力：「我期待新的一年有更多機會能讓我和我的團隊有所發揮。」

倘若，你的主管並沒有用這個普遍的開場白，對話過程中，你還是要積極加入自己的觀點，讓主管知道你做了哪些事，讓主管對你印象深刻。而且如果有某個專案進行得不太順利，或是某個領域你並不擅長，你也要提前考慮到，要能夠說清楚表現較差的原因，最好是足以讓主管覺得，這個任務確實有難度，不是因你個人能力不足。

另外，為了展現出你的主動性和領導力，可以追蹤一年來完成的工作，提供一些可以提高團隊工作效率，或創新的想法。《Entrepreneur》雜誌提到，績效考核是開發員工新技能的重要時機，所以勇於提出自己發想，會讓你在工作上更具備獨立作業的成熟感，有助於未來讓你負責重要任務。

最壞的狀況是，就算主管對你的績效是負面評價，你也可以禮貌且有憑有據地回應。

3. 不八卦同事

績效考核有個地雷：碎嘴同事。千萬不要在績效考核的時候投訴、抱怨同事，或為自己的弱點找藉口。這樣會讓自己成為一個無法接受批評的人，在主管眼中，有潛力的領導者絕不會如此。切記，要把焦點放在自己身上，闡述自己將如何實現目標。

即使有人給你負面的評論，也不要意氣用事，而是要想想後續如何改進，才能讓主管感受到你未來發展和成長的潛力。

4. 回應主管，但不要過度反應

整個面談對話中，你需要保持謙虛有禮和高配合度。因此，要記住：每次主管話講到一個段落，你要接話時，要給予適當的回應，而不是反駁。兩者的區別是，回應是根據主管所說的話，給予呼應和回饋；反應則是帶有敵意的駁斥。在面談中和主管作對，應該是你最不想陷入的窘境。

如果上司稱讚你，作出適當的回應比較容易。你可以說：「謝謝你，我也為達成這個目標感到很驕傲。」給出回應也能代表你坦然接受稱讚，千萬不要抗拒或過分自謙。例如，當你的經理肯定你，不要回應「真的嗎？」或是「沒有啦！」。

假設主管說了一些你不認同的話，可能就比較難處理一點。不要當下立刻反駁「那不是真的！」，而是要先以正向的評論回應，例如：「我理解你的看法」或者「我們在這個專案上的確遇到挑戰」，然後再敘述自己對這個情況的看法，像是說：「我為這的專案付出很多，雖然以結果來看並不明顯，但我相信這是我今年學到最多的經驗之一。」

無論如何，對回饋抱持開放態度是重要的。《Entrepreneur》指出，每個人都有進步的空間，持續給予員工回饋，有助於其長期的專業發展，也能凝聚團隊士氣，而且若員工明白公司的發展方向，做起事來會更安心。作為員工，你也可以向管理層提出看法，告訴他們站在員工的角度，主管可以如何管理、幫助員工會更好。

5.離開前，詢問未來規劃

整個面談結束前，你得為自己的職涯未來做些規劃。如果自認為工作表現還算優異，也在同一個職位上磨練好一陣子，是時候可以往前了，你可以委婉地向主管提問：「你如何看待我在這個部門的未來？」，如果他沒有考慮過你的下一步，或是他看到的未來和你想的有落差，那麼你可能需要新的公司或新的部門。

加薪和升遷，可以不用在績效考核時就得到答案，但你可以試圖額外敲定一個單獨的、更完整的面談時間，專門討論薪水和升遷的問題。在績效考核結束前，得到一個未來的保障，對你會更有利。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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