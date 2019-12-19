過年上班薪水3倍他怨無法休假 網友羨慕：還嫌

過年期間許多人都會休假和家人團圓，但一名網友抱怨過年得上班，雖然薪水有加倍但卻無法好好休息，抱怨貼文也讓其他網友看了很羨慕。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 農曆新年是華人最重要的節日，這段期間多數人都會休假並和家人團圓，但隨著時代演變，即使過年期間還是有很多人無法休假必須工作。一名網友抱怨下個月將到來的過年竟然要上班，雖然工資有加倍，但他還是想好好休息，而貼文一出也引來其他網友們熱烈的討論。

原PO在臉書「爆怨公社」表示日前收到公司的通知，過年必須上班，讓他心情很「鬱卒」。他說過年上班雖然1天是3倍工資，但平均1天也才7500元，而且忙了一整年，好不容易要過年了，卻無法休假陪家人，讓他哀怨的說「一整年都忙翻了，過年誰不想好好休息啊」。

原PO的貼文讓網友看了好羨慕，「過年上班我才一天800而已，真羨慕」、「我除夕到初三有津貼加起來都不到7500啊」、「有加倍就很好了，我們上班都沒加倍呢」、「我過年也想加班，不用回婆家+能領加班費公司額外又有紅包，可惜每年都有限額，沒抱上面的人大腿所以總是輪不到」、「大過年的別人都在輸錢，只有你在賺錢，還在嫌」。還有人建議「7500很多，其實可以上班，過年後帶家人旅行也比較便宜，過年會塞車」、「我超愛過年上班，有紅包加班費，然後過年完休息又不會人山人海，超爽」、「我寧願上班！過年去哪都塞不然就去哪都貴」。

雖然大多數人也希望過年能上班賺取加倍薪資，但是還是有人傾向於在這個重要節日能夠放假，「如果每年過年都不能回家，我寧願不要7500，因為大家在團聚你在工作，這種心酸我能懂」、「有年紀了才懂得跟家人團聚才比較重要，不要都只是工作」、「再多錢也比不上好好休息、陪家人跟他們相處，我明白你的感覺」、「還是休假好…身體好好的休息後，才能賺更多的錢」。