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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

傳統「家族接班」out！老總觀察：經驗無用時代，年輕人出線的優勢是什麼？

2019-12-18 15:44商業周刊 黃齊元／商周.com專欄作家

瑞典環保少女童貝里。路透
瑞典環保少女童貝里。路透
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摘要

我們正處在一個「經驗無用」的新時代，反而需要以新觀點處理事情，或者結合新科技改變現況，因此「學習新知」變成最重要的能力，這也是為何許多年輕人出線的原因。

政治人物常說，未來是年輕人的時代；這句話是否正確？最近得到了驗證。

美國時代雜誌剛公布2019「年度風雲人物」，人僅16歲的瑞典環保少女童貝里( Greta Thunberg ) 獲得殊榮，打敗美國總統川普和香港示威者等人。時代雜誌稱她是「青年力量」，她提出的「氣候罷課」( climate strike ) 一詞，被選為年度字彙。

在此同時，台灣金管會主委顧立雄面試僅36歲的南山人壽新董事長人選後，正式予以否決，理由是他太年輕，不具備成為保險公司董事長的條件。

有趣的是，南山人壽在接到指示後，立刻指派一位現有董事長擔任代理董事長職務，而他的年齡高達85歲，是台灣有史以來最老的金融機構董事長。

尹崇堯被退貨後，換老爸出馬？金管會打臉南山新董座的真正理由是⋯⋯

這說明了什麼？是否代表台灣的年輕人不受到重視？當然金管會有其立場：金融機構牽涉到許多消費者的權益，非一般公司，因此對於董事長人選要特別慎重。

然而我們再來看另一個例子，年初台灣大哥大選舉出年僅41歲的林之晨擔任總經理，之前他為創投總經理，從來沒有任何電信公司資歷。電信公司主管機關是NCC，也屬於高度監管的行業。但為何一個領域的年輕人可以出頭，而在另一個領域卻遭到封殺？

台灣大哥大董事會認為，未來是5G時代，很多行業由於和AI接軌，會被重新定義。因此電信過去傳輸的角色將漸漸式微，未來反而需要懂新經濟遊戲規則的人來領導，才能帶領企業跨足新市場和領域，這就是「前瞻式思維」，跳出傳統「經濟論」或「家族接班」的慣例。

現在全球新經濟當道，所有最優秀的公司都很年輕，比如說亞馬遜、谷歌、臉書均不超過25年，較老牌的如蘋果和微軟也都沒有超過40年。這些公司的董事長、CEO，在他們剛創立公司時，只有20多歲，如臉書的祖克柏格。因此經驗並不重要，重點是對新經濟的大膽嘗試與創新。

全世界的政治領袖也越來越年輕。芬蘭新總理莎娜馬林只有34歲，內閣成員19位部長中有12名女性。紐西蘭總理阿爾登也只有38歲，上任後生下女兒並請了6個星期的育嬰假。今年紐西蘭遭恐怖份子襲擊，造成50人死亡，但阿爾登成功帶領紐西蘭走出悲傷，不煽動仇恨和憤怒，也不操弄恐懼與對立，給全球所有政治人物立下典範。

除此之外，法國總經理馬克宏只有41歲，他積極推動退休金改革，正面臨歷史性80萬人大罷工，但沒想到他仍然「冷靜而堅決」。烏克蘭新當選的總統也是41歲，他是一位諧星、政治素人，結果卻高票當選。

我們正處在一個「經驗無用」的新時代，由於全球化、民粹主義以及新經濟衝擊，很多地區和行業都遭遇前所未有的挑戰。過去的經驗並不適用，反而需要以新觀點處理事情，或者結合新科技改變現況，因此「學習新知」變成最重要的能力，這也是為何許多年輕人出線的原因。

我現在雖然仍會說自己有30多年的工作經驗，但特別強調我「改變」的能力：曾在台灣、紐約、中國大陸和香港工作，曾有外商和本土金融機構資歷，有不同類型的金融業經驗，以及曾幫人打工並2次自己創業。換言之，重點是不斷的歸零、轉型和學習。

我花很多時間和年輕人相處，他們讓我感到更有活力，也更能配合我的步調。看到他們能在短時間內，由50分進步到70分，再提昇到80分，對我是很大的喜悅。我有經營創新加速器，加速器最重要的核心不是技術、市場或資金，而是團隊能力的加速，這需要調教。

台灣年輕人對未來發展的渴望和企圖心，遠超過我們想像。上週我和幾位年輕朋友參加一個節目錄製，進行訪談。我問他們是否有到海外發展的想法，結果4個人都舉手，讓我非常意外。

我特別提到最近中美貿易大戰，以及兩岸關係進入冰凍期，這會不會對他們赴海外發展造成影響？一位學生很堅定地表示不會，任何變動雖然帶來了風險，但也創造了新的機遇，對他來說就應該奮身一搏，努力去掌握這個機會。我聽了非常震撼，這根本是投資大師的思維，Volatility means opportunity!

另外一位學生表示，台灣市場太小，整體環境比較安逸，因此雖然目前兩岸關係不佳，但仍然想到中國大陸去發展，和真正優秀的對手一較高下。我問學生台灣的「小確幸」要如何對抗大陸的「狼性」？她表示台灣年輕人的優勢，是創新以及較寬廣的國際視野。What can I say? 真是儒子可教也！

童貝里的故事，給了我們幾個啟發：

第一、全世界正興起「反體制」的浪潮。任何既有利益者，如果不積極改革，很容易被淘汰。全世界都在劇烈地改變，我們要學習改變、擁抱改變，而不是抗拒改變。

第二、年輕人有翻天覆地的力量。童貝里沒有任何背景和資源，但靠著理念和毅力，成功造成全球態度改變，將模糊的焦慮，轉化為要求改變的運動。今年9月全球氣候變遷罷工行動，全球有161國4百萬人參加。

第三、氣候已成為世界最關心的議題。上週聯合國可能發布氣候變遷指標，台灣在全球61個評比國家和地區中排名倒數第三，代表我們的能源政策有問題。現在大家都只關心選舉，沒有和未來趨勢接軌，才會被世界三振出局，這個錯誤要延續到何時？

請投年輕人一票，請給台灣一個美好的未來，請讓台灣重回世界的懷抱。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

紐西蘭童貝里南山人壽尹崇堯林之晨祖克柏氣候變遷
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