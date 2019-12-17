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星宇空、地勤擴大招募300人 歡迎明年應屆畢業生

2019-12-17 11:28聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

昨天正式開賣的星宇航空，持續為開航後之人力做準備。星宇今天說，將展開空、地勤大規模招募，釋出近300個內勤職缺，應屆畢業生薪水上看4萬5000元。星宇也公布第二波客艙組員招募計畫。至於現正開放報名中的第三梯培訓飛航員，於12月31日截止收件。

星宇說本次開出67個職類，近300個內勤人員職缺，包括法務、稽核、人資、財務、客服、會員、營業、貨運、航務、機務、機上用品採購及開發、倉儲管理、機上服務品採購與開發、資訊等。在機場端，亦需要一線生力軍加入，開出地勤裝備維修、航機清潔、機坪作業、行李服務、裝載管制、機務維修等職缺。

星宇說，內勤招募各項職務，歡迎明年應屆畢業生投遞履歷，起薪依工作內容及求職者個人經歷，平均為3萬5000元到4萬5000元，履歷篩選及面試預計在明年1月底前完成，錄用者於明年3月開始報到。有興趣者，請上星宇航空官網及104人力銀行查詢所有職缺詳情，並至104人力銀行網站投遞履歷。

星宇說，第二批客艙組員招募期盼延攬具兩年以上國際航空公司空服資歷者，即日起至明年1月6日，凡中華民國國籍，男女不拘，具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明即可上104人力銀行網站投遞履歷報名。

星宇說，客艙組員面試規劃在12月下旬開始，第一階段為英文視訊面試，通過者將參加第二階段的中文面試及筆試。預計錄取約140名，規畫自明年6月起分批報到。為彈性配合面試者的時間，首次採取遠距視訊面試。

星宇說，錄取者報到後將接受嚴謹的地面訓練及機上實習。

星宇航空今天宣布擴大空、地勤招募。圖／星宇航空提供
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星宇航空

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