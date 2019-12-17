親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

2019-12-17 10:49聯合新聞網 綜合報導

一名主管因公司新人頻頻離職感到困擾，在網路提問求解。示意圖／ingimage授權
一名主管因公司新人頻頻離職感到困擾，在網路提問求解。示意圖／ingimage授權
分享

每到年底總會掀起一陣離職潮，雖說工作難找，但也有許多公司困擾找不到人。一家公司近期陸續有2人離職，第3人看來也待不久了，新人頻繁離職讓主管疑惑，在網上貼出公司規定求解，網友一看秒懂關鍵，指「原因真的超明顯，你選擇不願意看到而已」。

一名主管在PTT貼文表示，公司新部門需要招募很多新血，但之前來了2人已都離職，第3人看起來可能也待不久了。原PO表示，部門工作氣氛和諧愉快，不太需要加班，高層也不是太機車，且對新人都很關照，但不知為何就是留不住人。

原PO寫道，應屆且無經驗的新人，公司薪水就給到3萬，自認應不算太差。但公司對新人也有些規定：

一、進來1個月後需要簽約2年，中途離職要罰錢，但期滿可領一大筆錢。不知新人是否會怕？

二、組內同事感情太好。新人內向，不知如何融入？

三、大公司比較不會像小公司那樣這麼自由。新人無法忍受？

原PO疑惑以上原因是否會讓新人想離職？詢問網友自己是否遺漏了什麼？新人都待不久，真的讓公司很困擾。

網友一看貼文，直指關鍵原因在於「簽約2年」，認為「原因真的超明顯，你選擇不願意到而已」、「裝睡的人叫不醒」，指該公司要求「簽這種約就騙剛出社會的畢業生啊」、「3萬還搞簽約？」、「簽兩年真的很賭」、「有一種國軍當兵的Feel」。

對於「簽約兩年，兩年後會給一大筆錢」的規定，有網友認為背後充滿著算計，公司知道薪水不高、留不住人，所以用合約綁住，而員工認為公司絕不會多給錢，只不過是把兩年中該給的薪水，最後以獎金名義一起支付。網友建議該公司，不如把兩年後的獎金攤平在薪資中，讓每月薪資看起來比較多，可能會比較容易找到新人。

離職薪資

延伸閱讀

她應徵檳榔攤自曝前一間底薪12萬 正妹老闆娘...

不喜歡第一份工作該不該做滿1年？ 網友看法兩...

50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主...

他不解母勸「做黑手才有出息」 網點出重點：月...

主管每天朝他放屁「迫離職」 男子氣憤求償37...

男面試爽約稱奶奶過世 對方慰問竟被怒嗆只因揭...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

星宇空、地勤擴大招募300人 歡迎明年應屆畢業生

2019-12-17 11:28

未就學、未就業少年參加技能檢定 明年起全額補助

2019-12-14 15:23

不喜歡第一份工作該不該做滿1年？ 網友看法兩極引激辯

2019-12-13 14:03

50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主管」

2019-12-13 13:18

女性銲接就業市場夯！ 桃竹苗分署：適合輕工業銲接

2019-12-13 12:44

從軍不如預期 他退役考取郵務士展開「綠衣鐵馬」新人生

2019-12-13 09:37

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:15

男性起薪為何高於女性 紐約女性領袖發現是這個原因

2019-12-13 03:36

老盟推3模式 助高齡者返職場

2019-12-13 00:14

印尼工作兩年！他寫下心路歷程曝「台灣最大優勢」網友讚爆

2019-12-12 15:46

政府提供職能模型諮詢、輔導 還有補助

2019-12-12 14:38

職能模型工具 助你找人才

2019-12-12 14:38

金融業跟半導體工程師獎金都沒它多！為何這冷門職業能登上台灣獎金排行冠軍？

2019-12-12 08:26

90K跑船哥感情不順想考公職 網勸退：學投資吧

2019-12-11 13:23

他參加員工旅遊遭扣薪 怒喊不合規定掀網議論

2019-12-11 11:28

新手媽媽獲勞動部低利貸款 靠電商創事業第二春

2019-12-09 15:01

在校就準備！大學宿舍志趣分配 助接軌職場

2019-12-08 00:06

不知適合做什麼 半數青年：求職難

2019-12-07 13:23

找不到嚮往工作？心理師設計牌卡由興趣開始探索

2019-12-07 10:17

台電明年招700人 起薪逾3萬

2019-12-06 23:50

年前最終波大型徵才 熟齡世代就博會7日登場

2019-12-06 21:42

阿滴英文違反勞基法 台北市勞動局裁罰4萬元

2019-12-06 21:07

不用南北奔波 勞動部與育達科大合作 免費提供職訓課程

2019-12-06 20:39

公司哪個部門最難相處？ 網指2處「城府最深」

2019-12-06 16:08

社會新鮮人月薪7萬 他好奇在台北是什麼等級？

2019-12-06 15:57

調查：86%上班族覺得現職工作勞苦

2019-12-06 14:25

上班族好勞苦！ 超過半數認為薪水付出不成正比

2019-12-06 13:29

上班族認為那個工作最勞苦？這個行業排第一

2019-12-06 11:14

台鐵續申請乘務人員輪班間格縮短 影響約2350人

2019-12-05 19:58

創業達人／記住「3步驟3數字」成功開店不再是夢

2019-12-05 14:27

他月底離職遭「扣薪一天」怨不合理 網友一面倒挺公司

2019-12-05 09:27

男一日體驗家管喊爽 網嗆「那你不要工作」

2019-12-04 21:35

影／移工大遊行下周日登場 籲廢私人仲介制度

2019-12-03 13:48

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36
看更多

熱門文章

日媒預測繼珍奶之後 下一個席捲日本的台灣風甜點是它

2019-12-16 15:34

國家級警報狂響！北台灣有感 宜蘭發生規模5.0地震

2019-12-16 19:30

免抽！12月30日前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一

2019-12-16 15:00

台大新竹生醫分院明起營運 以急重症醫療為主軸

2019-12-16 15:57

星宇航空開賣超夯 記者實測澳門、檳城首班售罄

2019-12-16 12:33

鋒面提早報到 吳德榮：明白天起北台灣變天

2019-12-17 07:33

為何「洗脫烘洗衣機」不流行？網揭3大關鍵

2019-12-16 15:16

130萬顆早賣光！心臟病用藥爆黑點急回收 廠商回應了

2019-12-16 19:31

好市多神級可可粉來襲！全家超狂「MONBANA 巧克力霜淇淋」趕走炎熱高溫

2019-12-16 15:58

日本美妝店@cosme宣布在台灣結束營業 4店2月陸續收攤

2019-12-16 15:32

林心如不甩低溫小露香肩 性感造型撇酸民靠修圖說

2019-12-16 13:55

女友家的唯一結婚條件 他氣喊「太誇張」反惹眾怒

2019-12-16 16:53

宜蘭地震中部以北幾乎有感 氣象局：不排除有3.0餘震

2019-12-16 20:21

星宇航空機票開賣！首航班機搶最兇 最短竟6分鐘完售

2019-12-16 14:42

星宇機票今11時開賣 「家庭帳戶」累積哩程更快速

2019-12-16 12:12

彭啟明：周末回暖後 下波冷空氣可能在元旦

2019-12-17 07:59

@cosme日本影響力超大！台灣卻收攤 原因是少賣這一項

2019-12-16 16:33

又傳禽流感！屏東一土雞場 撲殺1萬6310隻黑羽土雞

2019-12-16 16:25

星宇航空招募會員！卡面、方案全曝光 入會再送1千哩

2019-12-16 15:15

工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

2019-12-17 10:49

2020必收！「特勤吳彥祖」登國安局形象月曆 帥氣破表

2019-12-16 16:31

買400萬名車卻買到泡水車？台南消費者控訴

2019-12-16 12:46

花蓮7時41分地震 震度5級

2019-12-17 07:49

每日星座運勢／射手事業易得好口碑　桃花運強強滾

2019-12-17 00:00

吃剩的優格再製新的好省錢？ 小心吃出腸胃炎

2019-12-16 13:02

遠航累積逾4萬筆退票 華信立榮明加開6班機

2019-12-16 21:27

20日改點 台鐵明起發放的時刻表也變美

2019-12-17 10:11

氣象局：明天北台灣高溫降6度 周五到周六清晨最冷

2019-12-17 09:50

難道是離家出走專用？ 明年春天就流行「巨型」購物袋包

2019-12-16 14:01

2020夏至日環食在嘉義市 潘文忠：錯過再等200年

2019-12-16 17:49

賀陳旦批國旅補貼是品質殺手 林佳龍：危機變轉機

2019-12-16 16:22

耶誕節搶搭起來！酷航飛常酷台北飛東京大阪來回免2千

2019-12-16 17:10

國旅補助是觀光品質殺手？ 前後交長激辯

2019-12-17 00:30

美戰迷瘋搶！「美少女戰士快閃店」插旗台北信義 側背包、變身器行動電源必買

2019-12-16 12:24

悠遊卡電支「悠遊付」正式上線！ 可搭雙北捷運、公車

2019-12-17 11:04

耶誕必吃！ 年末最時尚的下午茶組合

2019-12-17 01:09

【我見我思】珊／成為溫柔的照顧者

2019-12-17 06:00

環團：研究顯示 空汙害幼兒氣喘 籲中火不應再有10％容許差值

2019-12-17 00:30

通堂拉麵沒熄燈！改開拉麵+居酒屋 憑入境章享買1送1

2019-12-16 18:14

【為母心情】洪雪芬／哺乳課

2019-12-17 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top