工作氣氛佳…新人卻狂離職 網見入職條件秒懂關鍵

一名主管因公司新人頻頻離職感到困擾，在網路提問求解。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

每到年底總會掀起一陣離職潮，雖說工作難找，但也有許多公司困擾找不到人。一家公司近期陸續有2人離職，第3人看來也待不久了，新人頻繁離職讓主管疑惑，在網上貼出公司規定求解，網友一看秒懂關鍵，指「原因真的超明顯，你選擇不願意看到而已」。

一名主管在PTT貼文表示，公司新部門需要招募很多新血，但之前來了2人已都離職，第3人看起來可能也待不久了。原PO表示，部門工作氣氛和諧愉快，不太需要加班，高層也不是太機車，且對新人都很關照，但不知為何就是留不住人。

原PO寫道，應屆且無經驗的新人，公司薪水就給到3萬，自認應不算太差。但公司對新人也有些規定：

一、進來1個月後需要簽約2年，中途離職要罰錢，但期滿可領一大筆錢。不知新人是否會怕？

二、組內同事感情太好。新人內向，不知如何融入？

三、大公司比較不會像小公司那樣這麼自由。新人無法忍受？

原PO疑惑以上原因是否會讓新人想離職？詢問網友自己是否遺漏了什麼？新人都待不久，真的讓公司很困擾。

網友一看貼文，直指關鍵原因在於「簽約2年」，認為「原因真的超明顯，你選擇不願意到而已」、「裝睡的人叫不醒」，指該公司要求「簽這種約就騙剛出社會的畢業生啊」、「3萬還搞簽約？」、「簽兩年真的很賭」、「有一種國軍當兵的Feel」。

對於「簽約兩年，兩年後會給一大筆錢」的規定，有網友認為背後充滿著算計，公司知道薪水不高、留不住人，所以用合約綁住，而員工認為公司絕不會多給錢，只不過是把兩年中該給的薪水，最後以獎金名義一起支付。網友建議該公司，不如把兩年後的獎金攤平在薪資中，讓每月薪資看起來比較多，可能會比較容易找到新人。