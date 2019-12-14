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未就學、未就業少年參加技能檢定 明年起全額補助

2019-12-14 15:23聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

未就業少年若想報名參加技術士技能檢定，勞動部有提供報名費。圖／Ingimage
未就業少年若想報名參加技術士技能檢定，勞動部有提供報名費。圖／Ingimage
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2020年起，針對15歲以上、未滿18歲的未就學、未就業少年，若想報名參加技術士技能檢定，勞動部就提供報名費、學科測試費、術科測試費及證照費全額補助，預計平均可省2千多元。

勞動部訂有「特定對象參加技術士技能檢定補助要點」，凡符合該要點所定特定對象，報名參加技術士技能檢定時，就可以申請資格審查費、學科測試費、術科測試費及證照費的補助，現行受補助的特定對象包含獨力負擔家計者、中高齡失業者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶、更生受保護人、長期失業者、二度就業婦女、家庭暴力被害人等，自明年起，將新增納入15歲以上、未滿18歲的未就學未就業少年。

勞動部表示，依技術士技能檢定規費收費標準規定，資格審查費每人每次150元、學科測試費每人每次190元、技術士證證照費每件160元，術科測試費則依各職類級別分別訂定，職類別術科測試費平均2131元，其中收費最高的術科測試費為「輸電地下電纜裝修」1萬1000元，收費最低者則是「商業計算」320元。

據勞動統計，近3年申請補助的特定對象每年約4萬人次，補助金額每年約8千萬元。

勞動部提醒，技能檢定特定對象補助，同一職類的同一級別，以申請一次為限，每人最多補助3次，符合特定對象資格者報名技能檢定時，必須同時提出申請補助，事後不予受理。技能檢定簡章及報名相關資訊，可至勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站 (https://ppt.cc/f9cINx) 查詢，或洽電話服務專線04-2259-9545。

勞動部失業低收入戶

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