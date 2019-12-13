不喜歡第一份工作該不該做滿1年？ 網友看法兩極引激辯

一名網友表示朋友的第一份工作做得不開心，但又怕沒做滿一年會讓以後的履歷不好看。 圖／ingimage 分享 facebook 第一份工作應該做多久再換會比較好？有網友分享自己身邊朋友的案例表示，好友不喜歡第一份工作，但又不願意太早離職，原因是因為怕之後的履歷不好看，讓原PO想問「第一份工作做不到一年，對找下一份工作來說真的不好嗎？」

原PO在《mobile01》論壇表示朋友去年剛出社會，後來找到第一份工作，做到現在也差不多半年了，但朋友卻越做越不開心，這讓身邊的好友們看了很擔心，紛紛勸她離職。原PO說朋友沒有答應，雖然做得不開心但還是持續撐下去，他詢問原因後才知道朋友不想太快離職是因為覺得沒有做滿1年的話，之後的履歷就會不好看。原PO好奇想問其他網友們第一份工作沒做滿一年，對之後要找工作的影響真的這麼大嗎？

網友們紛紛在文章底下留言提出自己的看法，「還是待滿一年比較好，難道那個爛環境沒有可取的地方嗎？」、「當別人提起這段時間工作狀況時，怎樣讓人家覺得並非是穩定度不足，這個比較重要」、「若還是新鮮人，我是建議不必太強求自己，只是當你動了離職的念頭時，你要先反省自己自身是否有做不好的地方，若離職已成定局，也別將不好的帶去新公司」。

也有網友認為沒有影響，「只要不要超過30歲其實都還好，尤其是台灣是老齡社會，只要不要太差，大家都還會搶」、「不會啊，如果硬撐身體搞壞就糟了，如果只有幾個月大可不必寫在履歷上啊」、「我朋友第一個工作只有5個月，第二個工作進入美商蘋果電腦」、「我高中同學30多歲才轉行，然後2年內換了5~6次公司了吧，薪水還越換越高」。