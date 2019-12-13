50歲新員工愛倚老賣老 還嗆同事「你又不是主管」

一名網友抱怨公司的「新人」50歲，卻常常倚老賣老的不接受同事指導，甚至還批評同事，讓他相當無奈。 圖／ingimage 分享 facebook 遇到倚老賣老的新員工該怎麼辦？一名網友在《mobile01》論壇貼文寫道公司進來了一位50歲的新人，同事們都很熱心教導他工作內容，也能體諒因為他的年紀關係，學習力和記憶力比較差一點，但這名新人卻仗著自己年紀大，不僅愛爭論還不願接受年輕同事的指導，讓原PO看了無奈又氣憤。

原PO表示這名50歲的新人做的是基層的工作，這份職務平均年齡落在25~35之間，也就是同事的年紀都比他小。不過這名「新人」卻常仗著年紀大對同事倚老賣老，例如「教東西愛理不理」、「明明不懂又愛爭論，簡單的事可以爭到臉紅脖子粗」、「講話不講重點，喜歡東扯西扯」，還常常將「我以前怎樣怎樣的」掛在嘴邊來憶當年，讓原PO實在看不下去。

原PO還說「新人」很愛批評工作、公司、同事，最誇張的是在主管面前可以裝得很聽話很認真，但在其他人面前又是另一個樣貌。有次這名新人竟然嗆同事「你又不是主管，不要跟我講這些有的沒的，真的要講，你再過個幾年後再來跟我講吧」，讓人聽了相當傻眼。

其他罪狀還包括交辦他事情不是閃就是拖，不然就直接拒絕，而且老是都說自己很忙，原PO批評效率差的原因根本就是他常摸魚所導致的。

網友看了也覺得這名新人的工作態度很不妥，紛紛提出建議，「是不是後台很硬？不然這種年紀態度還敢這麼消極無知，不懂應對人際，要先知道是不是有後台，再看採取甚麼行動吧」、「新人是下屬的話，管不動就上報，讓公司去處理；是同事的話，做好自己份內的事，別和他有太多交集」、「現在手機不是很方便嗎？隨便錄個影錄個音，蒐證給主管看不就得了」、「感覺他學不會放下，建議在工作指導或交接要留下證據（人、事、物等），免得日後糾紛」。