印尼工作兩年！他寫下心路歷程曝「台灣最大優勢」網友讚爆

一名網友被外派到印尼工作兩年，最後因種種原因離職，他趁著交接期間把工作心得寫下來與網友們分享。圖／ingimage 分享 facebook 許多人嚮往到海外工作，但現實往往與期待不符。一名網友被外派到印尼工作兩年，最後因種種原因離職，他趁著交接期間把工作心得寫下來與網友們分享。

一名網友在「批踢踢實業坊」薪資版分享，他在一間新加坡土木工程公司上班，當初面試時，在印尼有個煤礦投資的項目，人資希望找華人來接管當地業務，直接從管理層做起，儘管人資再三強調「會很辛苦」，但原po還是堅持沒問題，沒想到這份工作居然是「星期一做到星期日，每天12小時」，原po聽完下巴差點掉到地上，但還是懷著一顆開眼界的心去印尼工作了。

原po本身是地質本科系畢業，由於不想繼續念博士，想走出舒適圈，於是決定去工作，薪資月薪77000元，所有稅務全由公司負責，機票、食宿全包，一年五次返台，好不容易做到副經理，沒想到又遇到全球煤價大跌，之後調薪都在5~8%上下。

原po表示去印尼工作面臨的第一個問題就是「不會說印尼話」，加上公司並沒有培訓課程，只有請助理在閒暇時教簡單的幾句，一開始原po差點崩潰，最後他決定自己學習，他利用圖像記憶法很快就上手，兩個月後終於可以用印尼話溝通。

原po也體驗到了與ㄧ般人不同的生活，由於要進森林探勘，因此要住在小木屋、洗河水澡、還要適應衛生環境及自己搭帳篷，不久後，被調到生產部成為儲備幹部，開始挖煤，在這裡包山包海，完全責任制，但他也學到不少知識及認識許多朋友。

兩年來，原po認為未來發展有限加上心理上的壓力及薪資凍漲，在森林裡沒有網路也沒有機會吸收新知，於是最後決定離職。

原po提醒外派要注意的事項及認為台灣最大的優勢就是「醫療」，當初他剛去印尼水土不服時，本地小醫院就要收台幣1000元，他也認為台灣生活便利且治安很好，但衝勁和正向能量不足，整個台灣都在停滯狀態是不容忽視的缺點。

原po還在印尼遇到有趣的事，他在印尼朋友口中得知，原來台灣的流星花園在印尼非常紅，「這證明台灣20年前是很厲害的文化輸出國」，再來就是印尼筆電市占率最高的居然是台灣的華碩與宏碁，「在他們心中台灣的東西都是好貨」。

最後他認為印尼是個充滿機會的地方，有機會他會考慮去其他國家工作並強調，「重點是心態要開放，能夠解決問題、得到工作成就感也是很重要的」。

網友紛紛稱讚原po，「分享得很好」、「超強！！！佩服～」、「有很多有趣的細節，筆記也超強，有種航海日誌的感覺」、「很厲害，能在年輕的時候有這個經驗對未來一定有用處」。