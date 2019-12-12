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金融業跟半導體工程師獎金都沒它多！為何這冷門職業能登上台灣獎金排行冠軍？

2019-12-12 08:26商業周刊 陳慶徽／商業周刊

靠著寵物界興起的殯葬儀式需求，生命禮儀師的接案範圍比以前更廣。示意圖／Ingim...
靠著寵物界興起的殯葬儀式需求，生命禮儀師的接案範圍比以前更廣。示意圖／Ingimage
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摘要

1.104人力銀行公布最新的《104薪酬白皮書》，其中，年獎金數最高的職業，竟然不是工程師金融業，而是冷門的生命禮儀師

2.靠著寵物界興起的殯葬儀式需求，生命禮儀師的接案範圍比以前更廣了。

3.新的一年，想要獲取更好的薪資待遇，可參考「了解市場薪資水平」、「設定（理想薪水的）議價區間」、整理經歷作品集，來證明自己的價值，最後用面試時保持「溫柔而堅定」的態度等4步驟。

2019年度最賺錢、獎金最多的職業出爐！

104人力銀行12月11日公布最新的《104薪酬白皮書》，刻板印象中薪資優渥的工程師，果然包辦了年薪最高「最會賺」排行榜前四名。但最引人注目的不是他們，而是冷門的生命禮儀師，竟然能擊敗眾人，坐上「獎金最高」寶座。

寵物殯葬需求大增 讓生命禮儀師成獎金黑馬

傳統被稱為「土公仔」的生命禮儀師，在一般人印象中是個冷門行業，面對的是冰冷的大體，工作辛苦且24小時待命。讓大家跌破眼鏡的是，由於該行業低底薪、高獎金，獎金佔薪資結構比重過半，在2019年獎金最多排行榜上，竟由生命禮儀師拔得頭籌，全年行業平均獎金高達53.8萬元，排名第四、第五的半導體工程師與金融業營業員，獎金還不及它的一半。

生命禮儀師是靠接單量來增加獎金，但量從何處來？

104人資學院資深副總經理花梓馨表示，現在生命禮儀師面對大體不只有人類，還包括寵物。

很多養毛小孩的家庭早已經視寵物為親人，當寵物死亡時，也希望為他們舉辦隆重的殯葬儀式，自然也需要生命禮儀師。

從人到寵物都能成為客戶來源，讓禮儀師從榜單中竄升，成為榜上唯一全年獎金突破50萬元大關的黑馬職業。

至於以總年薪做比較標準的「最會賺」排行榜，則由工程師族群獨佔鰲頭，由數位IC設計、半導體、類比IC設計以及半導體製程等四類工程師，以破百萬年薪包辦榜單前四名，律師則以101.8萬元年薪搶下第五名。

白皮書指出，2020年，預計僅會有38%企業調薪，平均調幅3%，這恐將創下6年來新低。也因此，除了等待公司幫你加薪，想要讓年薪更上層樓，另一條路就是主動求職。

上班族大多沒做好談薪水的準備 想加薪先看這4步驟

對此，這份白皮書點出，其實有57%、超過半數的轉職者，尚未做好談薪水的心理準備。

想在新的一年拿到更好的薪水或Offer，花梓馨建議，有意求職者應依序做好「了解市場薪資水平」、「設定（理想薪水的）議價區間」、整理經歷作品集，來證明自己的價值，最後用面試時保持「溫柔而堅定」的態度等4步驟，來為自己爭取一份更好的職位與薪資。

數據也顯示，雖然有59%上班族不滿意目前薪資，但高達84%苦惱於無法創造第二份收入。面對這種情形，花梓馨建議上班族可透過「主動接下挑戰性更高的工作」、「累積人脈」、「培養第二專業領域」、「學習第二外語」等方式，既能在公司內尋求更好薪資待遇，也能累積日後轉換職涯的籌碼。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

禮儀師薪資寵物薪水工程師金融業職涯

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