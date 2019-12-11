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90K跑船哥感情不順想考公職 網勸退：學投資吧

2019-12-11 13:23聯合新聞網 綜合報導

有些人由於工作繁忙而無法顧及感情狀況，一名網友在做跑船，在商船中擔任領班，工作悠閒也無壓力且月薪9萬，但唯一缺點就是出海一次都十個月，這讓他這二十年來感情都不長久，於是想轉職考公職，因此詢問網友是否能接受此類工作的對象。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，表示表哥約42歲已是結婚生子的年紀，27歲時去跑船，已跑了15年，是在商船擔任領班，也就是服務生，工作就是每天幫忙打飯給船上船員們及拖地，很優閒也無壓力，但是唯一的缺點就是出海一次就是十個月，且都不會回台灣，因此這二十年來感情都斷斷續續的。

此工作月薪9萬，十個月90萬，休假一次休4個月且無薪，14個月可賺90萬，雖然換算下來時薪並無非常高，但跑了15年的船還了家中債務，也買了大樓房貸已繳清，存款約200萬且有在投資股票，但感情方面卻不太順利，即使有認識女生但卻沒機會交往，且海上雖然有網路，但只能用line聊天且有流量限制。

由於感情一直無法長久，所以他想轉換跑道考公職，雖然初等考比高普還難，但他認為選擇題對於不會申論和作文的人比較好準備，但是家人卻反對他轉職，希望他「這輩子就這樣過」，於是身為表弟的原po幫表哥詢問網友建議，是否會接受這樣工作的對象，以及會如何做選擇。

網友紛紛建議學投資賺錢，「學投資，但是是穩健長期那種，錢滾錢就差不多可以退休人生了」、「學投資啊，就不用再工作了，財富自由」、「沒差吧，就全職玩股啊」、也有網友認為存到一定的存款就退休「都有房子了，設定好存到多少錢就做小生意餬口，注意理財金流應該也可以好好過半退休的日子吧」。

不過，有網友認為繼續做船員也是個不錯的選擇，建議花幾年考個甲級船員證照「大概6、7年就可以到船長了，薪水看航線可以到現在的三四倍」、「餐廳服務生也沒不好至少正當賺錢不偷不搶」。

有網友在做跑船，在商船中擔任領班，工作悠閒也無壓力且月薪9萬，但唯一缺點就是出海...
有網友在做跑船，在商船中擔任領班，工作悠閒也無壓力且月薪9萬，但唯一缺點就是出海一次都十個月，這讓他這二十年來感情都不長久，於是想轉職考公職。圖／ingimage
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