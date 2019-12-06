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公司哪個部門最難相處？ 網指2處「城府最深」

2019-12-06 16:08聯合新聞網 綜合報導

一家公司內有許多部門，而不同部門間的工作氛圍都各有不同。示意圖／ingimage
一家公司內有許多部門，而不同部門間的工作氛圍都各有不同。示意圖／ingimage
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一家公司內有許多部門，而不同部門間的工作氛圍各有不同。一位網友上網發文，表示一間公司內常區分成業務、財管、研發、品管等部門，而不同部門的人個性都不太一樣，例如業務部的人較活潑外向、人資城府較深等情況，因此原PO好奇詢問網友「大家覺得不同部門性格會有差嗎？哪個部門的人比較好、或比較不好相處啊？」貼文一出後，許多網友都指出這兩個部門的人城府較深。

原PO在「批踢踢女孩板」發文，探討公司部門成員的性格，以個人經驗而言，她認為業務部的人大多比較活潑外向，人資部的人城府感覺比較深沉，而風控部的人感覺很神秘，因此她很好奇哪個部門的人較好相處或是較難親近。對此許多網友紛紛留言，表示會計和業務部門的人最難相處，「會計部門應該比較不好相處，整個公司錢都在他們手上，不用跟你賣笑裝熟」、「業務很坑！」、「會計部門直接先放最後一名」、「業務哪有好相處，業務一堆都嘛看不起」、「業務單位才是城府很深吧！需要幫忙時笑臉相向，沒事時死魚臉對人」。

而有許多網友認為資訊部和技術研發部門的人最好相處，「研發吧，頂多個性差至少不會勾心鬥角」、「程式開發部，大多客氣的跟做服務生一樣」、「研發啊！肥宅沒心機」、「資訊啊單純！」但也有網友認為好不好相處跟特定部門沒有太大的關聯，「什麼部門都有個機歪人好嗎？」、「越閒的單位越討人厭，上班沒事找事做」、「還是要看人」。

職場PTT

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