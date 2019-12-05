台鐵續申請乘務人員輪班間格縮短 影響約2350人

台鐵乘務人員適用「勞基法」第34條第2項彈性例外，輪班間隔時間可縮短為8小時，由於今年12月31日適用期限將到期，台鐵再申請繼續適用，勞動部預計19日召開勞動基準諮詢會討論，粗估適用的台鐵乘務人員約2350人。

台灣鐵路管理局乘務人員包括機車助理、司機員、機車長、整備員、技術助理、助理工務員、工務員、技術員、技術工、

幫工程司、副工程司、列車長、車長及擔任列車行包押運工作之站務或營運人員，勞動部官員說，粗估適用輪班間隔彈性例外約有2350人。

根據台鐵局陳述理由，因台鐵肩負大眾運輸服務重任，乘務人員須經專業訓練、考試及格才能執行勤務，不可任意替代更換，加上台鐵局工會代表反映，乘務人員輪班工作停留或交班地點經常在出入庫基地，沒有便利的交通工具，如果實施更換班次應有連續11小時的休息時間，延長員工待在備勤宿舍的時間，反而壓縮到員工家庭時間。