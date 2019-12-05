他月底離職遭「扣薪一天」怨不合理 網友一面倒挺公司

在遞交離職單時，一定要確認好上面的離職日期等資訊，以免事後發生爭議。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多想轉換跑道的上班族會趁著月底，向公司提出離職的要求，但在填寫離職單時應注意上面的日期，以免後來對薪水結算有疑慮。一位網友上網發文，表示自己想轉換跑道，於是在11月29日辦理離職，而當天剛好是星期五，於是人資告知他隔日星期六無法計薪，所以必須「扣薪一天」，讓原PO相當傻眼，質疑這樣是否合理，對此許多網友皆認為公司沒有錯，打臉原PO。

原PO上月30日在「mobile01」發文，他說自己是屏東某公司的日班員工，預計在12月1日轉換跑道，所以在11月29日工作日的最後一天向公司辦理離職，原本他以為能拿到整個月的薪水，但人資經理卻告知他，由於離職辦理日就是最後在職日，所以11月30日星期六的薪資不能計算在內，必須扣薪一天。

之後原PO再向人資表示自己可以將離職日延至下週一，但人資卻回應星期一慣例上沒有在辦離職，建議他向部門經理個別提出需求。人資的回應讓原PO相當不滿，他說「請問這樣是合理合法的嗎？為公司辛苦這麼久臨走還要被這樣凹，心裡真不是滋味！」

貼文一出後，許多網友紛紛回應，表示公司並沒有錯，「薪水算到離職日當天沒有錯啊，不然除夕辦離職，薪水還要算到初五開工嗎。會講星期一不辦離職，就是不爽讓你多賺2天的工資才說出來的而已。」、「真的要計較這麼多，你應該挑農曆年後再離職，領完年終加計休長假或有放長假的月份。」、「申請離職時，日期本來就要自己注意了(尤其卡六日)，如果你申請離職，且離職單寫的是11/29，那薪水就只會結算到當天，這是正常的，並沒有人凹你。」