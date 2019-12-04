男一日體驗家管喊爽 網嗆「那你不要工作」

一名網友利用空檔月，回老家跟爸媽住，順便照顧姪子幫忙家管，體驗一天後發現「當家管超爽的」。示意圖／ingimage 分享 facebook

有網友在ptt貼文表示自己被獵人頭，在還沒有去新公司報到前，有2個月gap month（空檔月），於是先搬回老家跟爸媽住，順便照顧姪子幫忙家管，體驗一天後發現「當家管超爽的」，還挑釁說「怎麼還那麼多媳婦會要求老公回家要幫忙做家事」。貼文一岀，網友馬上回應吐槽說「等你20年都過一樣的生活，就知道爽不爽了」。

原po表示自己被被獵人頭後，因為沒薪水也無法給孝親費，所以先搬回老家跟父母親住。平日閒閒無事，就自告奮勇幫忙父母親做家事順便照顧姪子們，結果發現當家管超爽的。從po文中發現，po文者一大早悠閒的起床後，先搞定姪子們的早餐，接著送他們去小學和幼兒園，然後時間就是自己的，可以慢慢吃早餐品咖啡、市場買菜，再花2個小時打掃整理家務、洗衣服。

中午午餐就隨便吃，爭鮮、壽司郎都可，趁下午4點姪子們回家之前，還可以上健身房或午睡一下，晚上8點後，晚餐、洗碗、烘衣都完成，看看電視折折衣服，10點以後還可以很悠閒的出門逛逛訪友。原po表示家管「這樣的日子過的好清爽、好養身，忽然覺得自己好像太爽了」，跟以前在高壓業界相比，真不想回去工作。最後，原po還質疑「怎麼還那麼多媳婦會要求老公回家要幫忙做家事？」

此文一貼出，網友一面倒的回應「你再做20年就懂了」、「你是沒遇到小孩子幼稚園停課」、「要看婆婆臉色，想要用錢還要看老公臉色，根本沒有自己的社交圈」，有網友覺得上班好，因為「每次夢到上班都覺得好幸福耶」、「我秒選工作」，更有網友直接挑明說「那你不要工作」。