影／移工大遊行下周日登場 籲廢私人仲介制度
移工政策在台灣實施迄今30年，移工人數已破70萬，台灣移工聯盟將在下周日（8日）舉辦移工大遊行，呼籲廢除私人仲介制度，應仿效韓國移工G2G（政府對政府直接聘雇）模式，避免仲介從中剝削、輾壓移工權益，同時台灣政府也該將移工保障視為公共服務的一環。
台灣移工聯盟今在勞動部前舉辦行前記者會。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，移工來台工作，大多數是透過「牛頭」介紹到仲介公司，牛頭會收取介紹費，仲介公司則收仲介費。第1年1800元、第2年1700元、第3年1500元，三年合約總共6萬元，甚至在2016年三年出國一日規定廢除後，移工若在台續聘、轉換，都還要再支付一次買工費。
下周日的移工大遊行，預計下午12時半從國民黨部集合、出發，行經民進黨部，最後抵達勞動部。聯盟指出，明年1月11日就是總統大選，至今卻看不到藍綠總統參選人，試圖理解、處理移工所面臨的困境。移工聯盟收集15名移工的生命故事，包括遭仲介利用大筆債務套牢、遭仲介以不實資訊矇騙、來台收取服務費卻被放生等，這不單是個人移動史，也可能是所有在台移工的共同經驗，遊行當天將贈書給兩黨總統候選人。
聯盟說，我國移工已破70萬人，支撐著我國3K產業存續、補充社福資源不足，移工的引進過程、在台工作相關需求，都該是政府負擔的公共服務。他們主張勞動部應打破現行仲介制度的窠臼，廢除私人仲介，採用政府直接聘雇，並強化翻譯服務、就業服務量能。
勞動部回應，現行移工引進管道多元，雇主除委託仲介公司，也可自行引進或透過勞動部成立的「直接聘雇合服務中心」，協助雇主以直接聘雇方式引進，而鼓勵雇主直聘、減低移工負擔為勞動部既定政策。至於推動政府對政府聘雇，因涉及移工來源國規定及意願，例如印尼現行法令對於初次來台的家庭類勞工仍規定需透過仲介公司始得輸出，勞動部將持續協調推動。
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