影／移工大遊行下周日登場 籲廢私人仲介制度

2019-12-03 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



移工政策在台灣實施迄今30年，移工人數已破70萬，台灣移工聯盟將在下周日（8日）舉辦移工大遊行，呼籲廢除私人仲介制度，應仿效韓國移工G2G（政府對政府直接聘雇）模式，避免仲介從中剝削、輾壓移工權益，同時台灣政府也該將移工保障視為公共服務的一環。

台灣移工聯盟今在勞動部前舉辦行前記者會。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，移工來台工作，大多數是透過「牛頭」介紹到仲介公司，牛頭會收取介紹費，仲介公司則收仲介費。第1年1800元、第2年1700元、第3年1500元，三年合約總共6萬元，甚至在2016年三年出國一日規定廢除後，移工若在台續聘、轉換，都還要再支付一次買工費。

下周日的移工大遊行，預計下午12時半從國民黨部集合、出發，行經民進黨部，最後抵達勞動部。聯盟指出，明年1月11日就是總統大選，至今卻看不到藍綠總統參選人，試圖理解、處理移工所面臨的困境。移工聯盟收集15名移工的生命故事，包括遭仲介利用大筆債務套牢、遭仲介以不實資訊矇騙、來台收取服務費卻被放生等，這不單是個人移動史，也可能是所有在台移工的共同經驗，遊行當天將贈書給兩黨總統候選人。

聯盟說，我國移工已破70萬人，支撐著我國3K產業存續、補充社福資源不足，移工的引進過程、在台工作相關需求，都該是政府負擔的公共服務。他們主張勞動部應打破現行仲介制度的窠臼，廢除私人仲介，採用政府直接聘雇，並強化翻譯服務、就業服務量能。