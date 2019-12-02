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世界上哪個工作最危險？ 第一名高薪取蛇毒真要命

2019-12-02 21:21聯合新聞網 綜合報導

「取毒師」被評選為世界上最危險的工作，他們必須冒著生命危險，刺激毒蛇分泌毒液並收...
「取毒師」被評選為世界上最危險的工作，他們必須冒著生命危險，刺激毒蛇分泌毒液並收集，經常造成許多人不幸喪命。圖擷自YouTube
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任何人都希望自己能從事既輕鬆、薪水又多的工作，但現實生活中，薪水較高的工作通常都要承受高壓，或是待在相對危險的工作環境。日前就有一名網友整理出了「世界上最危險的工作前五名」，上傳YouTube後，第一名讓網友大吃一驚，紛紛直呼「原來自己的命都是別人的命換來的」。

名為「五件小事」的YouTube頻道，日前PO出一支「極度危險的職業」的影片，內容為大家整理出世界上最危險的職業前五名，並提到這些工作雖然薪水很高，但是在工作過程中，只要犯了一個小失誤，都有可能賠上性命，因此不是普通人都能做的工作。

首先第五名為「採蜜人」，在尼泊爾喜馬拉雅山區的深山峭壁中，有著世界上最大的黑蜜蜂群，這些採蜜人必須用繩索做成的軟梯，登上近百米高的懸崖，使用煙燻驅趕蜜蜂，最後再用長杆子將蜂巢摘下，若是不小心就有可能受到成千上萬的蜜蜂攻擊，接著摔落懸崖。第四名則是「捕蟹人」，雖然他們平均五天就可以賺進2-10萬美元（約台幣60-300萬元），但是他們不僅要面對惡劣的天氣，還要在巨浪裡捕蟹，每天的工作時間就高達20小時以上，也有不少人因為從事這項職業，被海浪擊中因此溺水身亡。

第三名為「戰地記者」，他們不僅要在戰亂中作即時報導，還得承受隨時都可能被炮火襲擊的風險，即使倖存下來也有很大的機率罹患心理疾病，和精神上的創傷。第二名是「掏沙猛男」，位於喀麥隆西南部附近的河流，因為當地建築業需使用大量細沙，這些掏沙工人在沒有任何防護措施的情況下，潛到6公尺深的河床掏沙，即使颳風下雨仍得繼續工作，因此每年都有人喪命。

第一名則是「取毒師」，由於「蛇毒」的價格在國際市場上高於黃金，因此取毒師必須冒著生命危險，將蛇牙刺進附在試管口的塑膠片，來刺激毒蛇分泌毒液並收集，有些沒有經驗的人士，往往被高報酬所吸引，結果不幸喪命。

影片PO出後，立刻吸引網友點閱分享，並紛紛感謝這群為了工作而奉獻生命的人，「戰地記者才是真的敬業」、「他們都好偉大」、「他們真的很努力，應該感謝他們」、「這種為了工作不顧生命危險的精神，真的令人佩服」。

第五名為「採蜜人」，他們必須用繩索做成的軟梯採集蜂蜜，若是一個不小心就有可能受到...
第五名為「採蜜人」，他們必須用繩索做成的軟梯採集蜂蜜，若是一個不小心就有可能受到成千上萬的蜜蜂攻擊，接著摔落懸崖。圖擷自YouTube
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