年底了...特休假沒休完 公司可強制排休或遞延嗎？

2019-11-29 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



勞工注意！接近年底，勞動部提醒，年度終結或契約終止時，如果手邊還有特休假沒休完，不論原因為何，雇主都應發給勞工特休未休日的工資，或經勞資雙方同意，可將特休假遞延到下一年度實施；此外，雇主不得強制勞工排定或遞延特休假，違規開罰2萬至100萬元。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨指出，根據勞基法第38條規定，勞工如在同一事業單位工作滿一定期間，雇主應給予特休假，勞雇雙方可協商以勞工受雇當日起算，採周年制或曆年制（1月1日至12月31日），或者也可另行約定年度的期間行使特休假權利。

謝倩蒨說，雇主應將年度特休天數，定期以紙本、電子資料傳輸或其他勞工可隨時取得及列印的書面方式通知勞工，如果年度終結，勞工還有尚未休畢的特休假，雇主應發給勞工特休未休天數的工資。

此外，她強調，如果經過勞雇雙方協商同意，當年度的特休假可以遞延到次一年度實施，但若到了隔年終結或契約終止時，還是沒休完特休，雇主就應該轉換成發給工資。