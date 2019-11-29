工作太閒所以主管規定加班 他質疑：做不完還是演戲？

2019-11-29 15:12 聯合新聞網 綜合報導



一名網友表示，他所在的部門因為太準時下班，被主管要求每周至少加班4小時，即使沒在做事也沒關係，讓他相當不解。示意圖／ingimage 分享 facebook

根據法律規定，若員工因公事晚下班，公司應給予加班費，因此，許多主管為了節省人事費，都要求員工準時打卡下班。不過，一名網友卻表示，近期他所屬的部門並不忙，大家都準時下班，卻因此被老闆質疑工作量太少，於是主管要求員工每週至少加班4小時，讓他相當不滿。

一名網友在《mobile01》上po文表示，前段時間為了趕工作進度，幾乎天天加班，有一次還因為加班時數超過一天4小時的上限，而被公司點名提醒工時太長、要注意工作時間規劃。

近日，原po所屬部門的工作量終於不像先前那麼重，因此大家幾乎都能準時上下班。沒想到，上級主管比較各部門的工作時間後提出質疑，原po所屬部門的工時較短，究竟是因為能力好還是工作loading太輕？結果，主管便要求每位員工每週至少加班4小時，就算只是留在公司讀書也沒關係。原po對於公司的做法感到疑惑，好奇強制加班是否為職場常態，因此po文詢問「加班是真的做不完還是只是演戲？」

對此，許多網友認為加班是一種公司文化，基層員工很難改變或拒絕，「公司文化很難改變，如果加班該給的錢該補的假都有給你，就看你要抗拒還是一起沉淪」、「看公司文化，之前公司總經理喜歡看加班時數來打考績，所以上下交相賊，你想要看，我就給你看」、「我覺得你的主管應該是好意，一個部門如果讓高層認為太爽，想當然績效、考績可能整個部門都會變差」。