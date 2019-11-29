親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

工作太閒所以主管規定加班 他質疑：做不完還是演戲？

2019-11-29 15:12聯合新聞網 綜合報導

一名網友表示，他所在的部門因為太準時下班，被主管要求每周至少加班4小時，即使沒在...
一名網友表示，他所在的部門因為太準時下班，被主管要求每周至少加班4小時，即使沒在做事也沒關係，讓他相當不解。示意圖／ingimage
分享

根據法律規定，若員工因公事晚下班，公司應給予加班費，因此，許多主管為了節省人事費，都要求員工準時打卡下班。不過，一名網友卻表示，近期他所屬的部門並不忙，大家都準時下班，卻因此被老闆質疑工作量太少，於是主管要求員工每週至少加班4小時，讓他相當不滿。

一名網友在《mobile01》上po文表示，前段時間為了趕工作進度，幾乎天天加班，有一次還因為加班時數超過一天4小時的上限，而被公司點名提醒工時太長、要注意工作時間規劃。

近日，原po所屬部門的工作量終於不像先前那麼重，因此大家幾乎都能準時上下班。沒想到，上級主管比較各部門的工作時間後提出質疑，原po所屬部門的工時較短，究竟是因為能力好還是工作loading太輕？結果，主管便要求每位員工每週至少加班4小時，就算只是留在公司讀書也沒關係。原po對於公司的做法感到疑惑，好奇強制加班是否為職場常態，因此po文詢問「加班是真的做不完還是只是演戲？」

對此，許多網友認為加班是一種公司文化，基層員工很難改變或拒絕，「公司文化很難改變，如果加班該給的錢該補的假都有給你，就看你要抗拒還是一起沉淪」、「看公司文化，之前公司總經理喜歡看加班時數來打考績，所以上下交相賊，你想要看，我就給你看」、「我覺得你的主管應該是好意，一個部門如果讓高層認為太爽，想當然績效、考績可能整個部門都會變差」。

加班費工時職場

相關新聞

他曝主管年收500萬卻搭捷運 網分析原因「不開車比較好」

2019-11-29 16:31

勞工全納保 職災給付一定拿得到

2019-11-28 23:51

「成真」找來冠軍咖啡師 讓咖啡「冒煙」

2019-11-28 15:32

創業達人／連而不鎖 人氣咖啡成真

2019-11-28 14:17

跨縣市找工作他解失業苦 還有3萬獎勵金、1年租金補貼

2019-11-28 11:37

高以翔猝逝 藝人適用勞基法保障嗎？

2019-11-27 13:29

求職調查：台陸港澳青年都迷惘 男生更怕擇己所愛

2019-11-27 11:02

沒領滿失業給付 近四成就回職場

2019-11-27 01:01

讓員工知道他們多重要！越優秀的領導者，越熟練這4句話

2019-11-26 15:58

他新工作面試結束就離職 隔天對方一句話慘被失業

2019-11-25 13:48

影／錄取率僅約1％ 華航招考空服員6000人報考

2019-11-23 12:33

秋冬旅遊補助夯！住宿業徵才創近5年同月新高

2019-11-22 20:13

外送員都是雇傭關係？勞檢要個案認定

2019-11-21 23:48

創業達人／香港到淡水 她開自助畫室圓夢

2019-11-21 14:28

麗寶樂園渡假區徵才1000人 飯店房務經理6萬5吸睛

2019-11-21 09:15

新北就業三部曲 協助非典青年轉正職

2019-11-21 00:00

調查：19.5％民眾會考慮當外送員作為兼職

2019-11-20 20:46

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

航港局11處燈塔技工招考 月薪32K起

2019-11-20 11:46

承攬、雇傭灰色地帶縮減 申訴不被受理機率降低

2019-11-20 00:33

承攬？雇傭？ 用勞動部檢核表釐清

2019-11-20 00:22

起薪15萬徵私人秘書！陪總監環遊世界出差「要懂精油按摩」

2019-11-19 14:19

揭露「假承攬、真雇傭」 勞動部今公布25項檢核表

2019-11-19 13:54

44歲男鎖定這類工作狂換 網笑：專長是面試

2019-11-18 17:11

農場管理員12天班月領15K 工作條件驚呆網友：快檢舉

2019-11-18 16:41

中高齡就業法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-16 00:06

中高齡者及高齡者就業促進法今三讀 勞部：歷史性一刻　

2019-11-15 19:40

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36
看更多

熱門文章

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

尊榮黑X質感橘 台鐵全新觀光列車塗裝曝光

2019-11-28 17:47

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

驚豔！世界小姐台灣代表穿三太子國服為太子文化季宣傳

2019-11-29 12:14

捧鐵飯碗的機會來囉！台電明年大舉招考700名僱用人員

2019-11-29 10:02

掃地機器人、吸塵器是空汙兇手 研究：啟動就PM2.5紅害

2019-11-28 17:49

打開掃地機器人 室內揚塵PM2.5爆表

2019-11-28 23:58

氣象局：下周二、三最冷 低溫下探13度

2019-11-29 10:34

小孟塔羅：雨過天晴！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56

限時3天！全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購」最低4折起

2019-11-28 18:08

Uber條款取締開罰！盤點12月五大交通新措施

2019-11-29 10:47

「82年生金智英」在台更慘？ 台妻收入增、台夫不快樂

2019-11-29 10:49

花生控瘋搶！桂冠「吉比花生雙醬湯圓」 12月4日全家獨賣

2019-11-29 09:43

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22

明年生肖運勢前三名 命理專家雨揚提醒注意這些事

2019-11-29 10:48

女友送上驚喜生日禮 網笑：暗示大戰300回合

2019-11-29 14:36

中部垃圾場頭大！滿滿床墊山怎麼辦？

2019-11-28 23:58

每日星座運勢／摩羯工作事業運上升　愛情運強滾滾

2019-11-29 00:00

林志玲、AKIRA新婚MV又來洗眼睛 旋轉擁吻也太夢幻

2019-11-29 14:25

果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top