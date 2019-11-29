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他曝主管年收500萬卻搭捷運 網分析原因「不開車比較好」

2019-11-29 16:31聯合新聞網 綜合報導

一名網友搭捷運上班時在車上巧遇自己主管，讓他覺得很驚訝。照片為示意圖，人物與本文...
一名網友搭捷運上班時在車上巧遇自己主管，讓他覺得很驚訝。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
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有身分地位或收入高的人搭捷運會很奇怪嗎？一名網友昨天（28日）搭捷運上班時在車上遇到自己的主管，讓他覺得很驚訝，因為主管的年收入大約500萬元左右，但他卻選擇搭捷運，讓這名網友不禁好奇的上網詢問「有沒有真的高年收的人還都搭大眾交通工具上下班的啊？

原PO在PTT論壇表示他的主管年收入大概500萬元，之前還曾被外派到大陸去，當時的年收入甚至還超過800萬，不僅收入高，公司還配了一個車位，讓他認為主管應該會開車上下班，但昨天卻在捷運上巧遇，讓原PO有點嚇到。

對於原PO的貼文，許多網友不以為然的表示「不然他要搭直升機上班嗎？」、「開車很累，又沒有有錢到可以請司機」、「說不定他今天有酒局，晚上直接搭車回家就好」、「有錢人的思維跟你不一樣」、「住台北開車找自己麻煩幹嘛，上下班有夠塞的」、「家買在捷運站旁偶爾搭個捷運不行嗎？」、「人家低碳生活你也要管？」、「其實搭捷運相對安全啊，現在三寶那麼多」。

還有人舉例認為有錢不一定非得要開車，「台積電老闆還搭火車勒」、「柯P以前在台大也是騎腳踏車上下班」、「我同學皮膚科醫師月入60萬就搭捷運上班啊」、「金庸大上次走路去收租，給你參考」。

捷運PTT

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