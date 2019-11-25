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他新工作面試結束就離職 隔天對方一句話慘被失業

2019-11-25 13:48聯合新聞網 綜合報導

示意圖。圖片來源／ingimage。
示意圖。圖片來源／ingimage。
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有轉職者在網路發文指出，他和面試公司說好了報到日，而且也和現職工作提出辭呈，沒想到對方卻在原po離職隔天說，「人員已經找齊，感謝前來面試」，讓有經濟壓力的他當場傻眼表示，「我都不知道我下下個月要如何生活」。

一名轉職網友在「爆料公社二社」發文說，一開始看到公司在人力銀行上寫的薪資範圍是28k~31k，卻在面試時遭對方告知試用期只有25K，若表現良好才有28k的薪水，而原po則回，若當下公司能確定錄取，他會立刻向原工作提離職，並接受面試店家所開的薪水條件。

原po表示，目前他的薪水是33000元，且還另有三節獎金和年終獎金，但因為需工作至凌晨2點，時常無法配合家人時間，因此他才會另尋其他相將穩定的工作，並降低自己的薪資要求。

原本雙方說好將在12月1日報到，而原po也已向現職工作提出辭呈，沒想到對方卻在他離職的隔天丟下一句，「老闆已將人員找齊了，感謝前來面試」，讓他瞬間成了失業人口，受於經濟壓力的他大喊，「我從原本的期待新生活變成了失業人員，下個月如果沒有找到工作，我都不知道我下下個月要如何生活」。

文章一出，有網友建議原po，「應該先規劃好可以撐多久時間找工作，在沒存款都不能貿然換工作」、「下次記得新合約簽好再離職吧」、「趕快找工作或是問問原本店家，能否繼續做」。

面試結束秒離職，隔天對方找到人瞬間失業。圖片來源／臉書
面試結束秒離職，隔天對方找到人瞬間失業。圖片來源／臉書
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面試離職薪水

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