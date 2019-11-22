秋冬旅遊補助夯！住宿業徵才創近5年同月新高

2019-11-22 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」統計，今年步入第4季，雖求職求才人數成長趨緩，但住宿及餐飲業表現卻相當亮眼，10月「住宿及餐飲業」新登記徵才人數達1萬4061人，年增26.43％，增加人數居於各行業之冠，推測此波住宿及餐飲業徵才回溫原因之一，是受到「擴大秋冬國民旅遊」帶動影響，其中「住宿業」新登記求才人數為3451人，更創下近5 年同月新高紀錄。

據「台灣就業通」資料庫統計，2019年10月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬9000人，較9月增加0.81％，新登記求才人數為9萬8828人，較9月增加4.19％，平均每一位求職者有1.68個工作機會。

發展署指出，雖然今年第4季的求職求才人數成長趨緩，但住宿及餐飲業表現卻相當亮眼，10月「住宿及餐飲業」新登記徵才人數達1萬4061人，年增26.43％，增加人數居於各行業之冠。此波住宿及餐飲業徵才回溫的原因之一，是受到「擴大秋冬國民旅遊」的帶動，其中「住宿業」新登記求才人數為3451人，創下近5 年同月新高紀錄，月增幅與年增幅分別達16.98％與42.54％。

發展署表示，目前晶華國際酒店在台灣就業通網站大舉徵才超過百人，提供員工當值時免費膳食、每年3次的績效獎金、員工國內外旅遊補助及公假兩天等優渥福利，而去年剛開幕的綠舞觀光飯店，也釋出多樣職缺，其中房務部主管、餐廳部主任、採購主管、財務部主管、水上救生員、日式廚師等職缺，起薪都在40K以上。

此外，福容大飯店月眉分公司、華泰大飯店、清新國際、台南晶英酒店、永泰國際飯店、涵碧樓大飯店等知名飯店也都積極徵才，其中涵碧樓大飯店祭出月薪最高46K徵求行銷企畫人員。

12月份，發展署將於全國各地所辦理的徵才活動，提供超過1200個職缺，相關訊息可上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。