親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

秋冬旅遊補助夯！住宿業徵才創近5年同月新高

2019-11-22 20:13聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」統計，今年步入第4季，雖求職求才人數成長趨緩，但住宿及餐飲業表現卻相當亮眼，10月「住宿及餐飲業」新登記徵才人數達1萬4061人，年增26.43％，增加人數居於各行業之冠，推測此波住宿及餐飲業徵才回溫原因之一，是受到「擴大秋冬國民旅遊」帶動影響，其中「住宿業」新登記求才人數為3451人，更創下近5 年同月新高紀錄。

據「台灣就業通」資料庫統計，2019年10月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬9000人，較9月增加0.81％，新登記求才人數為9萬8828人，較9月增加4.19％，平均每一位求職者有1.68個工作機會。

發展署指出，雖然今年第4季的求職求才人數成長趨緩，但住宿及餐飲業表現卻相當亮眼，10月「住宿及餐飲業」新登記徵才人數達1萬4061人，年增26.43％，增加人數居於各行業之冠。此波住宿及餐飲業徵才回溫的原因之一，是受到「擴大秋冬國民旅遊」的帶動，其中「住宿業」新登記求才人數為3451人，創下近5 年同月新高紀錄，月增幅與年增幅分別達16.98％與42.54％。

發展署表示，目前晶華國際酒店在台灣就業通網站大舉徵才超過百人，提供員工當值時免費膳食、每年3次的績效獎金、員工國內外旅遊補助及公假兩天等優渥福利，而去年剛開幕的綠舞觀光飯店，也釋出多樣職缺，其中房務部主管、餐廳部主任、採購主管、財務部主管、水上救生員、日式廚師等職缺，起薪都在40K以上。

此外，福容大飯店月眉分公司、華泰大飯店、清新國際、台南晶英酒店、永泰國際飯店、涵碧樓大飯店等知名飯店也都積極徵才，其中涵碧樓大飯店祭出月薪最高46K徵求行銷企畫人員。

12月份，發展署將於全國各地所辦理的徵才活動，提供超過1200個職缺，相關訊息可上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。

餐飲業求職涵碧樓

相關新聞

外送員都是雇傭關係？勞檢要個案認定

2019-11-21 23:48

創業達人／香港到淡水 她開自助畫室圓夢

2019-11-21 14:28

麗寶樂園渡假區徵才1000人 飯店房務經理6萬5吸睛

2019-11-21 09:15

新北就業三部曲 協助非典青年轉正職

2019-11-21 00:00

調查：19.5％民眾會考慮當外送員作為兼職

2019-11-20 20:46

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

航港局11處燈塔技工招考 月薪32K起

2019-11-20 11:46

承攬、雇傭灰色地帶縮減 申訴不被受理機率降低

2019-11-20 00:33

承攬？雇傭？ 用勞動部檢核表釐清

2019-11-20 00:22

起薪15萬徵私人秘書！陪總監環遊世界出差「要懂精油按摩」

2019-11-19 14:19

揭露「假承攬、真雇傭」 勞動部今公布25項檢核表

2019-11-19 13:54

44歲男鎖定這類工作狂換 網笑：專長是面試

2019-11-18 17:11

農場管理員12天班月領15K 工作條件驚呆網友：快檢舉

2019-11-18 16:41

中高齡就業法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-16 00:06

中高齡者及高齡者就業促進法今三讀 勞部：歷史性一刻　

2019-11-15 19:40

吸引青年投入！勞部輔導「3K」產業 明年納橡膠業

2019-11-14 18:41

菜鳥準時下班被主管踢出群組 網：台灣加班文化真是陋習

2019-11-14 16:41

公務員40歲年薪百萬很窮？ 網曝最大優點「拿百萬等退休」

2019-11-14 16:13

雇用中高齡、身心障失業勞工 可領15.6萬獎助金

2019-11-13 18:12

勞部統計 法律系畢業平均花半年才有工作

2019-11-13 00:22

法律系畢業生平均半年找到第一份工作 教授直指這原因

2019-11-12 22:04

基隆就業中心9廠商聯合徵才 年前找、換工作別錯過

2019-11-12 15:00

企業造福員工設托老設施 勞動部有補助

2019-11-12 14:27

香港人外派來台公開高薪資 網喊「來台定居吧」

2019-11-12 13:41

U值媒／年輕世代工作更在意這個！

2019-11-12 12:38

理事長疑「被自願」離職 宜蘭漁工工會提不當勞動裁決

2019-11-12 11:54

近五年大學畢業生 最好及最難找工作的科系出爐

2019-11-12 11:43

月付35K讓你「逛公園」？ 網曝徵才真相

2019-11-11 12:34

《江湖無難事》：精彩演繹本土影業票房困境

2019-11-11 10:23

公家工作機會來了 只是這考試要先負重20公斤跑千米

2019-11-09 09:36

台大畢業半路轉行被開除兩次 廣告創意總監林育立

2019-09-11 07:36
看更多

熱門文章

2019好市多黑色購物節限定商品 App這時間提早推播

2019-11-22 10:16

影／他錄下螃蟹游泳模樣 百萬網友被萌到直呼「好可愛」

2019-11-22 15:11

京華城11月30日永遠熄燈 當天免消費再送萬元購物金

2019-11-22 10:59

維多利亞的祕密大秀真的停辦了 今年耶誕沒性感天使

2019-11-22 13:48

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車台東—屏東省半小時

2019-11-22 18:28

今起限時3天！7-11新品「CITY CAFE韓國黃金柚香咖啡」第2杯半價

2019-11-22 12:24

永遠不顯老！2歲大德國狼犬 長得像幼犬

2019-11-22 09:25

日本「肯德基吃到飽」夯爆 台網友指「少關鍵一味」引熱議

2019-11-22 16:22

手部爆青筋代表心臟健康亮紅燈？醫師澄清應注意這位置

2019-11-21 18:26

3型全現蹤！中國鼠疫累積4例 去這7個省要小心

2019-11-22 14:39

吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46

彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09

高鐵新一代自動售票機上線 新增行動支付及找零找鈔

2019-11-22 10:00

颱風外圍環流影響 今晚到明天東北部大雨

2019-11-21 21:47

女大生傳訊問誰用蝦皮？ 奶奶「認真回2句」笑翻網友

2019-11-22 14:07

方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼

2019-11-21 22:23

販賣機之亂！她不解為何賣給小學生這東西？網：好貴

2019-11-22 16:53

六福村下雪了！11/30起耶誕變裝 穿紅或綠色門票599元

2019-11-21 21:39

十年溝通突破關卡 台灣棗將可賣到南韓成全球首例

2019-11-22 18:22

氣象局：假日回暖好天氣下周一再變天

2019-11-22 12:24

低於兩折！澎湖五星酒店住兩晚 每人只要1,424元

2019-11-22 09:55

【親子之間】張雅雯／得失之間

2019-11-22 06:00

每日星座運勢／射手不宜合夥做投資　今天桃花旺盛

2019-11-22 00:00

【母女之間】徐惠如／妳給我翅膀

2019-11-22 06:00

國人年用20億個飲料杯 環保署：擬管制但需社會共識

2019-11-21 21:07

【我愛一個人煮-91】太陽臉／一人食

2019-11-22 06:00

影／被火紋身無尾熊平安康復中 與救命恩人重逢

2019-11-22 15:17

陳柏霖、桂綸鎂又同框啦！ 重現「藍色大門」跳舞橋段

2019-11-22 01:20

手搖飲新開店邀女神「愷樂」當店長 明起3天買一送一

2019-11-22 09:39

露天海外跨境「黑色購物節」超殺！台灣尚未開賣的AirPods Pro現貨開搶

2019-11-22 13:02

內湖居民注意！2019好市多「黑色購物節」交通管制大解析

2019-11-21 17:55

長照家庭聘移工 僅一成一知道可使用長照2.0資源

2019-11-22 12:08

網友狂喊「想吃」！全家便利商店「烤馬鈴薯」台北市6門市搶先開賣

2019-11-22 16:02

小孟塔羅：熱戀消退成平淡？我的愛情該如何保持熱度

2019-11-22 10:53

鄭麗君宣布啟動空總八年計畫 重現半世紀前台北聲音

2019-11-21 21:26

只有4天！「買酒送烤肉」新村×Draft Land快閃聯名

2019-11-21 21:39

男生做醫美就是娘砲？ 網友：有需要就做啊

2019-11-21 21:14

鳳凰雖減弱 東北部仍須防大雨

2019-11-22 00:20

天冷也要吃！全家便利商店「桂花小麥啤酒霜淇淋」買1送1

2019-11-22 18:07

巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車包現省逾2萬5

2019-11-22 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top