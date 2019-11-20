女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08 聯合新聞網 綜合報導



這年頭面試新人，要遇上一拍即合的應試者很困難嗎？對這位女老闆來說可能就是一件難事。她在《爆廢公社》貼文自己在面試新人的連三槓「奇遇」，讓她感嘆：「是誰說經濟不景氣？」

原PO表示近期想找一名「美食平台網頁美編」，在連續約了三位應試者面試後，深深發現「現在的小朋友都很有趣」，她自陳第一位的應試者想倒水請他喝，卻被慘回：「不用了，我後面還有很多面試，排很滿！」第二位則當場抱怨求職網站上「沒寫清楚」，女老闆回應表示「有註明需要對美食或料理有興趣」者，反被嗆：「那樣寫人家會搞不懂啊！」

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第三位則在約定時間後致電給她，對方則回：「因為小孩發燒，所以我一堆面試都取消了！沒有打給妳們嗎？那我現在過去還來得及嗎？」讓她一度以為還有機會，於是在電話中回她：「好啊，那妳有記得地址嗎？在五樓！」對方也在電話中客氣地回應：「我記得，謝謝妳。」誰知女老闆直至晚間6點40分下班離開公司前，仍然沒看到對方出現，讓她相當錯愕，抱怨要找人竟然這麼困難，「是誰說經濟不景氣的？應徵工作竟如此隨心所欲？」

網友對此有很多想法，有些人認為會這樣面試的人「表示他們不缺錢」，有自稱是人資的網友認為現在的年輕人對於徵才也有自己的觀察，還建議原PO不要親洽面談，讓原PO質疑：「不親洽是要怎麼談？」她有感而發地回覆網友：「怎麼覺得面試官的人生好難，應徵者的人生都好簡單。」